Theo Al Jazeera, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/8 tuyên bố quân đội Mỹ ở Trung Đông đang kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz, nhấn mạnh rằng Iran "hiện không còn hải quân và không quân".

"Mỹ đang kiểm soát eo biển Hormuz và chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì quyền kiểm soát ở đó. Lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ giống như một 'bức tường thép' mà Iran không thể vượt qua. Iran không còn hải quân, không còn không quân, thậm chí những binh sĩ còn lại còn không được trả lương. Iran giờ không còn là 'kẻ bắt nạt' ở Trung Đông nữa", ông Trump cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Ngay lập tức, Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư (PGSA) do Iran thành lập đã bác bỏ tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ. "Những phát ngôn lặp đi lặp lại của giới chức Mỹ không làm thay đổi thực tế rằng Iran vẫn đang phong tỏa eo biển Hormuz. Tuyến hàng hải này sẽ không được mở lại cho tới khi các điều khoản của Tehran được chấp thuận", đại diện PGSA nhấn mạnh.

Theo báo cáo của các cơ quan giám sát hàng hải, chỉ có 8 tàu đi qua eo biển Hormuz trong 24 giờ qua, thấp hơn mức trung bình 12 tàu trong 10 ngày trước đó và thấp hơn nhiều so với mức 130 - 140 tàu mỗi ngày trước xung đột.

Iran đòi bồi thường thiệt hại môi trường

Theo CNN, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei ngày 12/8 đã xác nhận việc Tehran yêu cầu các bên liên quan bồi thường thiệt hại ô nhiễm môi trường tại Vịnh Ba Tư và các khu vực lân cận trong nhiều thập niên qua.

"Bất kỳ bên nào hưởng lợi từ hoạt động vận tải thương mại qua eo biển Hormuz đều có nghĩa vụ pháp lý và đạo đức trong việc khắc phục những tổn hại môi trường gây ra cho Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman", ông Baqaei cho biết.

Quan chức ngoại giao Iran sau đó công bố hình ảnh về một vệt dầu loang lớn trôi dạt vào bờ biển gần đảo Qeshm, nhấn mạnh đây là ví dụ rõ ràng về tình trạng ô nhiễm đã gây thiệt hại lên tới hàng nghìn tỷ USD cho các khu vực ven biển của Iran suốt nhiều năm.

"Liệu ai sẽ phải chịu trách nhiệm trước? Các quốc gia tiêu thụ nguồn năng lượng giá rẻ xuất khẩu từ khu vực, các công ty bảo hiểm vận tải biển, hay những bên tiến hành hoạt động quân sự ở Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman?", ông Baqaei nói.