Theo hãng tin WANA, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi hôm 12/8 đã có cuộc điện đàm với Tổng thống thống Iran Masoud Pezeshkian, trong đó hai bên đã thảo luận về các diễn biến trong khu vực, tiến độ đàm phán giữa Iran và Oman về eo biển Hormuz cũng như các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột ở Trung Đông.

Bản đồ minh họa vị trí eo biển Bab el-Mandeb. Ảnh: Telegraph

Ông Pezeshkian đã cảm ơn Nhật Bản vì ủng hộ chấm dứt xung đột, đồng thời khẳng định Iran không có ý định gây bất ổn trong khu vực. Tổng thống thống Iran cũng nhấn mạnh nước này "hoàn toàn không hành động trái với luật pháp quốc tế".

Ông Pezeshkian cho biết Tehran luôn nỗ lực cải thiện quan hệ với các nước láng giềng và bày tỏ hy vọng các nỗ lực ngoại giao của Nhật Bản sẽ góp phần khôi phục hòa bình, ổn định trong khu vực cũng như ngăn chặn xung đột leo thang.

Đáp lại, bà Takaichi tái khẳng định sự ủng hộ của Nhật Bản đối với các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt giao tranh. Thủ tướng Nhật Bản nhận định một giải pháp ngoại giao sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho cả Iran và khu vực.

Bà Takaichi cũng hoan nghênh những tiến triển trong cuộc đàm phán giữa Iran - Oman về eo biển Hormuz, đồng thời bày tỏ hy vọng các cuộc thương lượng sẽ kết thúc thành công, cho phép hoạt động giao thông hàng hải qua tuyến đường thủy này sớm được nối lại.

Ngoài ra, bà Takaichi đề nghị ông Pezeshkian tận dụng tầm ảnh hưởng của Iran để giúp ngăn chặn tình trạng leo thang căng thẳng tại eo biển Bab el-Mandeb.

Eo biển Bab el-Mandeb, một vùng nước rộng khoảng 32km ở rìa phía nam Biển Đỏ, kết nối Biển Đỏ với Vịnh Aden và Ấn Độ Dương, là một trong những tuyến vận tải dầu mỏ nhộn nhịp nhất thế giới, chiếm khoảng 25% lưu lượng vận chuyển container toàn cầu. Sau khi eo biển Hormuz, nơi khoảng 20% lượng dầu mỏ của thế giới thường đi qua trước xung đột, bị phong tỏa, dòng chảy năng lượng và thương mại toàn cầu ngày càng phụ thuộc vào eo biển Bab el-Mandeb.

Lời kêu gọi của bà Takaichi phản ánh mối quan ngại của Tokyo trước tình trạng bất ổn ngày càng gia tăng dọc theo một trong những tuyến vận tải biển huyết mạch của thế giới.

Kết thúc cuộc điện đàm, Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Iran đã tái khẳng định cam kết tiếp tục đối thoại và tăng cường mối quan hệ song phương lâu dài.