Báo Guardian đưa tin, IRGC đã công bố quyết định trên hôm nay (27/3).

Một cuộc tập trận của IRGC hồi tháng 10/2022. Ảnh: Iran Press

“Sáng nay, sau những lời dối trá của Tổng thống Mỹ về việc eo biển Hormuz đã mở cửa, 3 tàu container thuộc các quốc gia khác nhau đã buộc phải quay đầu sau khi nhận được cảnh báo từ Hải quân IRGC… Bất kỳ tàu thuyền nào đi và đến những cảng biển thuộc về các đồng minh và quốc gia ủng hộ Israel và Mỹ đều bị cấm di chuyển qua mọi hành lang hàng hải ở Hormuz”, IRGC cho hay.

Iran nêu số người thương vong do xung đột

Hãng thông tấn CNN dẫn số liệu do Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran (IRCS) công bố ngày 27/3 cho biết, các cuộc không kích của Mỹ và Israel từ ngày 28/2 đến nay đã khiến ít nhất 1.900 dân thường và quan chức Iran thiệt mạng cũng như hơn 20.000 nạn nhân bị thương.

Bà Maria Martinez, Trưởng đại diện Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế tại Iran (IFRC) thông tin: “Nhiều hạ tầng dân sự của Iran đã bị hư hại do các vụ không kích của Mỹ và Israel, trong đó có 289 cơ sở y tế và hơn 600 trường học hoặc trung tâm giáo dục. Nhiều trụ sở thuộc 17 tổ chức hoạt động vì quyền con người đã bị tấn công và khoảng 100 xe cứu thương đã hư hại hoặc bị phá hủy hoàn toàn”.

Theo bà Martinez, một số thành phố thuộc miền nam Iran ở thời điểm này cũng đang đối mặt với tình trạng bị cắt nước và điện.