Trang tin quân sự Defence Blog ngày 26/3 đưa tin, một lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn mới đây đã sử dụng UAV để tấn công căn cứ quân sự Camp Victory của Mỹ tại Iraq, qua đó làm hư hại một trực thăng Black Hawk.

"Trong đoạn video, một UAV FPV đã lao trúng trực thăng Black Hawk đang đỗ trong khuôn viên căn cứ. Quân đội Mỹ hiện chưa xác nhận mức độ thiệt hại cũng như tình trạng hoạt động của máy bay tại thời điểm bị tấn công", Defence Blog cho biết.

Theo các chuyên gia quân sự, trực thăng bị tấn công trong đoạn video có nhiều điểm tương đồng với các máy bay UH-60 cấu hình CASEVAC và MEDEVAC, cho thấy đây có thể là biến thể Black Hawk dùng cho nhiệm vụ vận chuyển y tế.

Lực lượng dân quân thân Iran phóng UAV tấn công trực thăng Black Hawk của Mỹ tại Iraq.

UH-60 Black Hawk có chiều dài 19,76m; bán kính cánh quạt trên rotor 16,36m; cao 5,13m; trọng lượng rỗng 5,3 tấn; trọng lượng cất cánh tối đa là 8,39 tấn. Kíp phi công gồm 2 người. Khoang sau của UH-60 đủ rộng để có thể chở theo 11 lính được trang bị đầy đủ vũ khí.

UH-60 sử dụng 2 động cơ General Electric T700-GE-701 có công suất 1.560 mã lực/chiếc. Nhờ vậy, trực thăng này có thể bay với vận tốc tối đa 357 km/h và tầm hoạt động lên tới 293km.

Do là trực thăng đa nhiệm, UH-60 có thể chuyển đổi mục đích sử dụng từ dân sự như cứu hộ, cứu nạn sang quân sự như chiến đấu hay hỗ trợ hỏa lực đường không. Kho vũ khí trên phiên bản UH-60 quân sự khá đa dạng, khi máy bay được lắp 2 súng máy và 4 giá treo ở hai bên cánh cho các loại tên lửa Hydra 70; tên lửa dẫn đường bằng laser Hellfire; tên lửa không đối không Stinger… tùy theo nhiệm vụ.