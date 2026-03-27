“Theo yêu cầu của chính phủ Iran, xin hãy hiểu rằng tuyên bố này nhằm thể hiện việc tôi đang tạm dừng kế hoạch phá hủy các nhà máy năng lượng của Iran thêm 10 ngày, đến 20h giờ miền đông nước Mỹ của thứ Hai ngày 6/4/2026. Các cuộc đàm phán đang diễn ra. Và bất chấp những tuyên bố sai lệch trái chiều từ các phương tiện truyền thông đưa tin giả và những người khác, chúng đang diễn ra rất tốt”, Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 26/3.

Tổng thống Mỹ Trump phát biểu tại cuộc họp nội các ở Nhà Trắng ngày 26/3. Ảnh: EPA

Theo hãng tin CNN, lệnh tạm dừng tấn công các cơ sở năng lượng của Iran ban đầu dự kiến sẽ hết hạn hôm nay (27/3). Bài đăng thông báo việc gia hạn lệnh này thêm 10 ngày của ông Trump xuất hiện ngay sau khi thị trường đóng cửa chiều 26/3.

Trả lời phỏng vấn kênh Fox News sau đó, Tổng thống Mỹ tiết lộ Tehran ban đầu yêu cầu ông tạm dừng các cuộc tấn công của Mỹ vào các cơ sở năng lượng của Iran trong 7 ngày, nhưng ông đã quyết định cho họ thêm 10 ngày nữa, kéo dài hạn chót đến ngày 6/4.

“Họ đã nói với tôi rất lịch sự, thông qua người của tôi, ‘Chúng tôi có thể có thêm thời gian không?’ Bởi vì chúng ta đang nói về đêm mai, khá nhanh chóng và nếu họ không làm những gì họ phải làm, tôi sẽ phá hủy các nhà máy điện của họ. Họ yêu cầu 7 ngày và tôi nói ‘Tôi sẽ cho các bạn 10 ngày’ bởi vì họ đã cung cấp các tàu cho tôi”, ông Trump nói.

Lãnh đạo Nhà Trắng cho biết thêm, các quan chức Iran “rất biết ơn” về điều đó.

Khi lần đầu tiên đe dọa tập kích các cơ sở năng lượng của Iran, ông Trump tuyên bố quốc gia Hồi giáo này chỉ có 48 giờ để mở cửa eo biển Hormuz. Sau đó, ông đã lùi thời hạn đó 5 ngày, đến ngày 27/3 trước khi tiếp tục gia hạn thêm một lần nữa vào ngày 26/3.

Hé lộ “món quà” đặc biệt của Iran

Cùng ngày 26/3, trong cuộc họp nội các ở Nhà Trắng, Tổng thống Trump tiết lộ món quà bí ẩn mà ông đã nói với báo chí rằng Iran tặng cho Mỹ như một phần của quá trình đàm phán là cho phép 10 tàu chở dầu vượt qua eo biển Hormuz thành công.

Hồi đầu tuần này, người đứng đầu Mỹ từng cho biết cử chỉ thiện chí của Iran đã hỗ trợ các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột, mặc dù ông không nói rõ chính xác đó là gì.

“Đó là một món quà rất lớn, trị giá một số tiền khổng lồ và tôi sẽ không nói cho các bạn biết món quà đó là gì, nhưng đó là một phần thưởng rất quan trọng", ông Trump chia sẻ với các phóng viên tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng hôm 24/3.

Đến ngày 26/3, ông Trump nhấn mạnh Mỹ đã tham gia vào những cuộc thương lượng “rất thực chất” với các quan chức Iran và việc các tàu chở dầu di chuyển qua eo biển Hormuz thành công là bằng chứng cho thấy Tehran rất nghiêm túc.

“Họ (Iran) nói ‘Để chứng tỏ với các ngài rằng chúng tôi thật lòng và kiên định, chúng tôi sẽ cho các ngài có 8 tàu ​​chở dầu mỏ lớn đi qua’. Họ đã nói đúng và họ chân thật”, ông Trump thông tin, đồng thời cho hay các tàu đã đi qua eo biển Hormuz mang cờ Pakistan. Theo ông Trump, phía Iran cũng cho phép Mỹ có thêm 2 tàu nữa di chuyển qua tuyến đường biển quan trọng này “để xin lỗi về những gì họ từng tuyên bố”.

Khi được hỏi liệu ông có nghĩ rằng Iran nên được phép thu phí đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz hay không, ông Trump đáp: “Họ đáng lẽ không được phép làm vậy, nhưng họ đang làm điều đó một chút”.