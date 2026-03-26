Sau khi quân đội Israel cho biết Chuẩn đô đốc Alireza Tangsiri, người đứng đầu lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã thiệt mạng trong một cuộc không kích mới của các lực lượng Tel Aviv, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm nay (26/3) cho biết: “Chúng tôi đang tiếp tục tấn công mạnh mẽ các mục tiêu của chế độ Iran. Đêm qua, chúng tôi đã tiêu diệt tư lệnh hải quân IRGC. Người đàn ông này đã gây ra rất nhiều tội ác. Ông ta cũng là người phụ trách việc đóng cửa eo biển Hormuz”.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: EPA

Ông Netanyahu mô tả việc hạ sát tư lệnh hải quân IRGC Tangsiri là “một ví dụ khác về sự hợp tác giữa Israel và người bạn Mỹ, hướng tới mục tiêu chung là đạt được các mục đích của cuộc xung đột”.

Theo báo Times of Israel, cả Mỹ và Iran đều chưa lên tiếng bình luận về các thông tin trên.

Ông Trump chỉ trích NATO

Trong một bài đăng toàn chữ in hoa trên mạng xã hội Truth Social hôm 26/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công khai chỉ trích các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vì không trợ giúp Washington trong chiến dịch quân sự chống Iran.

“Các quốc gia NATO hoàn toàn không làm gì để giúp đỡ xử lý Iran, quốc gia điên rồ, đang bị tàn phá về mặt quân sự. Mỹ không cần gì từ NATO, nhưng ‘không bao giờ quên’ thời điểm rất quan trọng này!”, ông Trump viết.

Theo báo Guardian, mặc dù NATO không trực tiếp can thiệp vào cuộc xung đột đang leo thang ở Trung Đông, nhưng liên minh quân sự này đã bắn hạ các tên lửa của Iran nhắm vào Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều nước thành viên đã cam kết “nỗ lực thích đáng” để khôi phục hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz.

Phần lớn các đồng minh NATO đã từ chối lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Trump về hành động quân sự để bảo đảm an ninh cho eo biển Hormuz, một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới, nơi khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu được vận chuyển qua trước xung đột. Các nước NATO nhìn chung đã tỏ ra e ngại khi tham gia vào một cuộc xung đột mà họ không được tham vấn.

Một số quốc gia NATO thậm chí đã lên án quyết định tấn công Iran của Mỹ và Israel, trong đó Đức là nước lên tiếng mạnh mẽ nhất. “Cuộc xung đột này vi phạm luật pháp quốc tế. Không còn nghi ngờ gì nữa, trong bất kỳ trường hợp nào, lý do biện minh rằng ‘một cuộc tấn công nhắm vào Mỹ sắp xảy ra’ là không có cơ sở”, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier phát biểu hôm 24/3.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã cố gắng xoa dịu căng thẳng, bày tỏ rằng ông hiểu sự tức giận của Tổng thống Mỹ Trump. Ông Rutte cũng nhấn mạnh các nước châu Âu đang “hợp tác” để giúp bảo đảm an ninh cho eo biển Hormuz.