Tàu chở dầu. Ảnh: TASS

Theo hãng tin BBC và tờ Telegraph, ông Boroujrrdi nói, một chế độ quản lý mới đang được thiết lập ở eo biển Hormuz và xung đột có cái giá của nó. Nghị sĩ này nói thêm, điều đó cho thấy quyền lực và quyền bình đẳng mà Iran sở hữu.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa sẽ tấn công và phá hủy các nhà máy điện của Iran nếu nước này không mở cửa eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ, hạn chót là ngày 24/3.

Trước đó, hãng tin Merh News dẫn lời một đại diện của Bộ Dầu mỏ Iran cho biết: "Iran hiện hầu như không có dầu trong tàu chở dầu trên biển và không có lượng dầu dư thừa để cung cấp cho thị trường quốc tế”. Tuyên bố này nhằm đáp lại phương án do Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đề xuất nhằm dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với nguyên liệu thô của Iran.

Quan chức Iran nói thêm, những gì ông Bessent nói là "một trò chơi tâm lý" của Bộ Tài chính Mỹ, nhằm mục đích gieo hy vọng cho người mua và kiểm soát tâm lý thị trường

Ngày 19/3, Bộ trưởng Tài chính Bessent nói, Mỹ đang xem xét phương án dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với dầu của Iran đã được chất lên tàu chở dầu.

Liên quan tới cuộc xung đột đang diễn ra với Mỹ và Israel, hôm nay (22/3), Tư lệnh Bộ Chỉ huy trung tâm Khatam al-Anbia của Iran, Thiếu tướng Ali Abdollahi cho biết, học thuyết quân sự của nước này đã chuyển từ thế phòng thủ sang thế tấn công. Ông cảnh báo Iran sẽ làm đảo lộn tính toán của kẻ thù bằng các loại vũ khí tiên tiến mới.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbia là một đơn vị trực thuộc Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Iran, có nhiệm vụ lập kế hoạch và sắp xếp các hoạt động liên quan đến các đơn vị quân đội khác nhau của Iran.