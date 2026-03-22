Khoảnh khắc tên lửa Iran lao xuống thành phố ở Israel. Video: Times of Israel.

Nhà chức trách Israel đang điều tra xem làm thế nào các tên lửa của Iran có thể vượt qua hệ thống phòng không tinh vi và đâm xuống 2 tòa nhà.

Hãng tin BBC dẫn lời các nhân viên cứu hỏa Israel cho hay: "Ở cả Dimona và Arad, các tên lửa đánh chặn đã được phóng đi nhưng không bắn trúng mối đe dọa, dẫn tới 2 vụ tấn công trực diện của 2 tên lửa đạn đạo mang đầu đạn nặng hàng trăm kg".

Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy tên lửa đạn đạo lao đi với tốc độ cao trước khi rơi xuống thành phố. Theo đánh giá của quân đội Israel, tên lửa này của Iran mang đầu đạn thông thường với hàng trăm kg thuốc nổ.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết không nhận thấy bất cứ thiệt hại nào đối với cơ sở nghiên cứu hạt nhân nằm ở nơi cách Dimona khoảng 10km. Trung tâm Nghiên cứu Hạt nhân Shimon Peres Negev, nằm ở sa mạc Negev, thường được gọi là "lò phản ứng Dimona". Cơ sở này đã từ lâu được cho là nơi cất giữ kho vũ khí hạt nhân không công khai của Israel.

Theo Times of Israel, sau các cuộc tấn công tên lửa ngày 21/3 của Iran, Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Trung tướng Eyal Zamir cam kết sẽ tiếp tục chiến đấu chống lại kẻ thù của Israel trên "tất cả các mặt trận". IDF sau đó cho biết không quân đang tiến hành một loạt cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng ở thủ đô Tehran của Iran.