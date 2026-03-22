Ông Trump tuyên bố cho Iran 48 giờ để mở cửa eo biển Hormuz. Ảnh: WANA

Hãng tin Tasnim dẫn lời ông Ebrahim Zolfaqari, người phát ngôn của Bộ chỉ huy trung tâm Khatam al-Anbia của Iran cảnh báo Mỹ và đồng minh: "Nếu cơ sở hạ tầng nhiên liệu và năng lượng của Iran bị kẻ thù tấn công, tất cả cơ sở hạ tầng năng lượng, công nghệ thông tin và khử muối thuộc về Mỹ và Israel trong khu vực sẽ trở thành mục tiêu".

Vài giờ trước đó, ông Trump đe dọa sẽ “tấn công và phá hủy” các nhà máy điện của Iran nếu Tehran không mở lại eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ. Theo đó, hạn chót mà ông Trump đặt ra cho Iran là 3h14 giờ Tehran ngày 24/3.

Hãng tin WANA dẫn lời các nhà phân tích và nhân vật chính trị cảnh báo, tuyên bố của người đứng đầu nước Mỹ có thể không đảm bảo quyền tiếp cận hàng hải mà thay vào đó lại gây ra một cuộc khủng hoảng khu vực rộng lớn hơn.

Một chính trị gia người Nigeria lập luận rằng đe dọa của ông Trump có thể đẩy các nước thuộc Hội đồng Hợp tác Vịnh Ba Tư (PGCC), đặc biệt là Ảrập Xêút, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Bahrain vào cuộc xung đột. Theo đó, bất kỳ một cuộc tấn công nào của Mỹ nhằm vào các nhà máy điện của Iran có thể khiến Tehran trả đũa bằng cách nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp Vịnh Ba Tư, đồng thời đóng cửa cả eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb.

Trước đó, ông Ali Larijani, cố thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cũng đã cảnh báo nếu có bất kỳ sự gián đoạn nào ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng điện của Iran, toàn bộ khu vực có thể bị mất điện trong vòng nửa giờ.