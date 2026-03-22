Theo CNN, trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 21/3, ông Trump viết: "Nếu Iran không mở hoàn toàn, không dừng đe dọa tại eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ nữa, tính từ thời điểm này Mỹ sẽ tấn công và phá hủy các nhà máy điện của họ, bắt đầu từ nhà máy lớn nhất".

Lời đe dọa này đánh dấu sự leo thang trong lời lẽ của ông Trump. Người đứng đầu nước Mỹ trước đây từng đưa ra lựa chọn tấn công cơ sở hạ tầng của Iran nhưng cảnh báo điều đó sẽ làm suy yếu khả năng tái thiết của nước này. Theo các nhà phân tích, tuyên bố trên của ông Trump là sự thừa nhận ngầm rằng việc đóng cửa eo biển Hormuz mang lại cho Iran đòn bẩy đáng kể.

Hãng BBC viết, ông Trump đưa ra đe dọa trên vào lúc 23h44 giờ GMT ngày 21/3. Như vậy, thời gian chót mà Iran phải mở cửa eo biển Hormuz theo yêu cầu của Mỹ là 23h44 giờ GMT ngày 23/3, khoảng 3h14 giờ Tehran ngày 24/3.

Iran đã phong tỏa eo biển Hormuz, một trong những tuyến vận chuyển dầu mỏ nhộn nhịp nhất thế giới, kể từ khi Mỹ và Israel tấn công nước này vào ngày 28/2. Eo biển này chỉ rộng khoảng 50km ở lối vào và lối ra, khoảng 33km ở điểm hẹp nhất.

Khoảng 20% ​​lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới thường đi qua eo biển này, trong đó dầu không chỉ đến từ Iran mà còn từ các quốc gia vùng Vịnh khác như Iraq, Kuwait, Qatar, Ảrập Xêút và Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE).

Khoảng 3.000 tàu thường đi qua eo biển mỗi tháng nhưng con số này đã giảm mạnh trong thời gian gần đây khi Iran đe dọa tấn công các tàu chở dầu và các tàu khác.