Tàu chở dầu. Ảnh: WANA

Công ty Kpler hôm nay (18/6) tiết lộ với hãng tin CNN: "Chúng tôi đã xác định được ít nhất 3 tàu chở dầu thô mang cờ Iran đã vượt qua ranh giới phong tỏa hải quân của Mỹ ở Vịnh Oman - biển Ảrập. Không có tàu nào trong số đó đi qua eo biển Hormuz".

Trang Marine Insight đưa tin 2 siêu tàu chở dầu Diona và Hero 2 thuộc sở hữu của Công ty vận tải Dầu khí quốc gia Iran và đều nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ, đã chở tổng cộng 3,8 triệu thùng dầu thô của Iran. Tàu chở dầu thứ ba, chở 1 triệu thùng dầu, đã vượt vòng phong tỏa vào ngày 17/6.

Các nhà phân tích cho hay trong những tháng trước khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự chống Iran vào ngày 28/2, nước Cộng hòa Hồi giáo này đã xuất khẩu gần 2,25 triệu thùng dầu mỗi ngày.

Theo Kpler, các tàu chở dầu mang cờ Iran khác có thể đã vượt qua tuyến phong tỏa kể từ ngày 14/6. “Có lưu ý quan trọng là một số tàu chở dầu liên quan đến Iran vẫn chưa được xác minh. Do đó, con số trên nên được xem là hoạt động tối thiểu có thể quan sát được, chứ không phải là bức tranh đầy đủ về tất cả các hoạt động vận chuyển dầu ra nước ngoài của Iran".

Mỹ và Iran đã ký một bản ghi nhớ để chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz. Theo thỏa thuận, Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran, cho phép nước này xuất khẩu dầu thô một cách tự do và hợp pháp với điều kiện Tehran ngừng chương trình hạt nhân của mình.