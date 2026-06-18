Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Anadolu

Các hãng tin CNN và WANA dẫn lời ông Baghaei nói: "Điều đó thể hiện mức độ minh bạch cao nhất trong giao tiếp công khai giữa hai bên. Nếu văn bản chỉ có mỗi tiếng Anh thì tranh chấp có thể nảy sinh từ những bản dịch khác nhau hoặc cách hiểu chủ quan". Theo phát ngôn viên Iran, bản hợp tác bằng tiếng Ba Tư trùng khớp với bản tiếng Anh và Iran coi văn bản đó có đầy đủ giá trị.

Các nguồn tin Iran cho hay cả 2 văn bản đều được công nhận là chính thức và đây là điều mà nhóm đàm phán Iran đạt được sau những nỗ lực kiên quyết và bền bỉ.

Một nguồn tin thân cận với phái đoàn Iran tiết lộ ngay từ đầu cuộc đàm phán, Tehran đã yêu cầu thỏa thuận phải được soạn thảo và ký kết bằng cả tiếng Ba Tư và tiếng Anh. Cuối cùng, cả 2 phiên bản đều được các bên phê duyệt và ký kết như những văn bản chính thức ngang nhau.

Theo các báo cáo, một quan chức cấp cao của Nhà Trắng đã đọc nội dung của bản ghi nhớ gồm 14 điểm, có tên chính thức là "Bản ghi nhớ Islamabad giữa Mỹ và Cộng hòa Hồi giáo Iran" trước các nhà báo và nội dung của nó phù hợp với phiên bản do Tehran công bố.

Ông Baghaei cho biết thêm một số điều khoản của bản ghi nhớ đã bắt đầu được thực hiện, bao gồm các biện pháp liên quan đến việc nới lỏng lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ.