Ông Trump ký duyệt thỏa thuận với Iran. Video: CNN.

Theo hãng tin CNN, ông Trump đã ký vào bản thỏa thuận ngay trước dạ tiệc do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì. Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Dan Scanvino viết: "Tổng thống đã ký biên bản ghi nhớ với Iran ngay sau khi Ngoại trưởng Rubio nhận được. Một khoảnh khắc khá quan trọng trong lịch sử mà chúng ta đang cùng nhau chia sẻ”.

Một quan chức Mỹ cho hay ảnh chụp thỏa thuận đã ký sau đó được chuyển cho phía Iran.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã ký biên bản ghi nhớ với Mỹ. Ảnh: IRNA

Hãng tin IRNA của Iran cũng đăng tải hình ảnh Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã ký biên bản ghi nhớ với Mỹ. Văn bản gồm 800 từ và 14 điểm vừa được Mỹ và Iran ký nhằm mở rộng lệnh ngừng bắn và nối lại giao thông tại eo biển Hormuz.

Pakistan, quốc gia đóng vai trò trung gian hòa giải trong suốt cuộc xung đột, tuyên bố thỏa thuận sẽ có hiệu lực ngay lập tức.