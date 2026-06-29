Theo hãng tin WANA, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi ngày 29/6 đã bác bỏ các thông tin cho rằng Mỹ và Iran sẽ tiến hành đàm phán kỹ thuật tại Doha, Qatar trong tuần này.

"Hiện chưa có cuộc họp kỹ thuật nào được lên lịch trong tuần này. Vòng đàm phán kỹ thuật đầu tiên giữa các nhóm công tác sẽ chỉ được tổ chức khi các điều kiện cần thiết được đáp ứng và hai bên thống nhất về thời gian cũng như địa điểm. Hiện các cuộc tham vấn về chủ đề này đang được tiến hành thông qua trung gian", ông Gharibabadi cho biết.

Quan chức ngoại giao Iran nhấn mạnh việc theo dõi quá trình thực hiện các cam kết theo biên bản ghi nhớ của Washington vẫn đang diễn ra như bình thường.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi. Ảnh: WANA

Cùng ngày 29/6, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố Tehran và Doha đã đạt được thỏa thuận giải phóng 6 tỷ USD trong tổng số 12 tỷ USD tài sản của Iran đang bị phong tỏa tại Qatar.

"6 tỷ USD trong tổng số 12 tỷ USD tài sản của Iran đang bị giữ tại Qatar sẽ được giải phóng và chuyển về nước. Công tác cần thiết để hoàn tất việc thu hồi phần tài sản còn lại cũng đang tiếp tục", ông Pezeshkian thông tin.

Theo truyền thông Mỹ, Washington và Doha đang xây dựng cơ chế cho phép Tehran tiếp cận trước 6 tỷ USD để mua hàng hóa nhân đạo như lương thực và thuốc men, trong khi các khoản giải ngân tiếp theo có thể phụ thuộc vào tiến triển đàm phán.

Iran họp với Oman để bàn về eo biển Hormuz

Theo hãng tin Al Jazeera, Bộ Ngoại giao Iran ngày 29/6 đã thông báo về việc nước này và Oman đã tiến hành phiên họp đầu tiên của Ủy ban chung về quản lý eo biển Hormuz.

"Trong phiên họp, hai bên đã trao đổi quan điểm về cơ chế quản lý eo biển Hormuz trong tương lai theo Điều 5 của Biên bản ghi nhớ Islamabad cũng như về các quyền chủ quyền của các quốc gia ven eo biển", Bộ Ngoại giao Iran cho biết.

Theo Điều 5 của biên bản ghi nhớ với Mỹ, Iran sẽ nỗ lực bảo đảm hoạt động lưu thông an toàn của tàu thương mại qua eo biển Hormuz, đồng thời phối hợp với Oman trong việc quản lý và cung cấp các dịch vụ hàng hải liên quan, phù hợp với luật pháp quốc tế và quyền chủ quyền của các quốc gia ven biển. Điều khoản này cũng quy định việc tham vấn với các quốc gia Vùng Vịnh có đường bờ biển tiếp giáp khu vực.