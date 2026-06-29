Phái đoàn Mỹ và Iran sẽ gặp nhau tại Qatar vào 30/6. Ảnh: WANA

"Chúng tôi quyết định ngừng tất cả các hoạt động quân sự”, quan chức trên nói với trang tin Axios. Trong khi đó, một quan chức khác xác nhận cuộc họp sắp tới đồng thời cho biết “các tàu có thể di chuyển tự do” vào thời điểm này.

Cuộc giao tranh giữa Mỹ và Iran tái diễn trong vài ngày qua bắt nguồn từ những cách hiểu khác nhau về bản ghi nhớ nhằm chấm dứt xung đột, đặc biệt là các điều khoản liên quan đến eo biển Hormuz.

Theo ghi nhớ chung giữa hai bên, Iran cam kết sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo an toàn cho các tàu thương mại đi qua eo biển, trong khi Mỹ đồng ý dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran.

Trong các cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ trước đó, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và phái đoàn Iran đã nhất trí thiết lập đường dây nóng giữa quân đội Mỹ và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) để phối hợp giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, đến ngày 27/6 "đường dây nóng" vẫn chưa hoạt động, ngay cả khi Iran tiếp tục khẳng định rằng các tàu phải phối hợp hành trình.

Theo Axios, cuộc gặp dự kiến diễn ra vào 30/6 ban đầu được lên kế hoạch ở Thụy Sĩ để thảo luận về chương trình hạt nhân của Iran nhưng sự leo thang căng thẳng gần đây đã khiến địa điểm được thay đổi sang Doha và trọng tâm chuyển sang eo biển Hormuz.

Ngoài ra, một thành viên của Văn phòng Bảo tồn và Xuất bản các Tác phẩm của Lãnh tụ Tối cao Iran cho hay Iran không tham gia các cuộc đàm phán kỹ thuật được lên kế hoạch vào 28/6 do các cuộc tấn công gần đây vào nước này và các điều kiện chưa được thực hiện trong biên bản ghi nhớ với Mỹ.

Tuy nhiên, một quan chức cấp cao của Mỹ nói với hãng tin CNN rằng các cuộc đàm phán kỹ thuật liên quan tới bản ghi nhớ với Iran vẫn đang diễn ra đúng tiến độ. “Không có gì bị hủy bỏ. Các cuộc đàm phán kỹ thuật liên quan đến việc thực hiện bản ghi nhớ đang diễn ra theo đúng kế hoạch trong những ngày tới và các kênh giảm thiểu xung đột đang hoạt động sau Hội nghị thượng đỉnh hồ Lucerne”, quan chức này cho biết, đề cập đến các cuộc đàm phán gần đây tại Thụy Sĩ.