Trong cuộc họp báo được tổ chức ở thủ đô Tehran chiều 30/6 (giờ địa phương), phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaiel Baghaei nhấn mạnh nước này không cần bất kỳ sự hỗ trợ nào từ bên ngoài về những vấn đề có liên quan đến eo biển Hormuz, viện dẫn sự nhúng tay từ bên ngoài sẽ “chỉ khiến vấn đề trở nên phức tạp hơn”.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaiel Baghaei. Ảnh: IRNA

“Bất kỳ sự can thiệp nào cũng đều không được thực hiện với sự thiện chí và sẽ chỉ dẫn đến những tình huống phức tạp hơn… Vấn đề rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz đã được đề cập trong Bản ghi nhớ (MoU) và không cần thiết có sự can thiệp của bên thứ 3 trong việc này”, ông Baghaei phát biểu.

Quan chức Iran sau đó tái khẳng định lập trường của Tehran xoay quanh cuộc xung đột giữa Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) và nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon.

“Cam kết của Mỹ trong việc chấm dứt giao tranh trên mọi mặt trận, nhất là ở Lebanon, rất quan trọng và phù hợp với đoạn đầu của MoU. Mỹ phải tuân thủ các cam kết của họ và nếu cần thiết thì phải buộc chính quyền Israel thực hiện các cam kết đó”, ông Baghaei nói thêm.

Cũng tại cuộc họp báo chiều 30/6, ông Baghaei tuyên bố phái đoàn Iran không có kế hoạch gặp gỡ các quan chức Mỹ “ở mọi cấp độ” trong những ngày tới.