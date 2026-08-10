Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh: WANA

Theo đài RT, ông Khamenei đã không xuất hiện trước công chúng kể từ tháng 3, thời điểm ông được chọn kế nhiệm cha mình là cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei. Việc ông Khamenei vắng bóng trong thời gian dài đã làm dấy lên nhiều đồn đoán rằng ông bị biến dạng hoặc mất khả năng điều hành do chính cuộc không kích đã khiến cha ông thiệt mạng, thậm chí có tin đồn cho rằng ông cũng đã tử vong.

Tuy nhiên, giới chức Iran khẳng định ông Khamenei vẫn đang tích cực tham gia quá trình ra các quyết định chính trị và quân sự của nước này.

Theo hãng tin WANA, phó chỉ huy lực lượng bán quân sự Basij, Chuẩn tướng Qassem Qoreishi ngày 9/8 thông báo Iran sẽ sớm công bố các hình ảnh và đoạn video ghi lại sự xuất hiện của lãnh tụ tối cao kiêm Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Khamenei trong các cuộc họp với chỉ huy quân đội cũng như tại những sự kiện công khai.

Chuẩn tướng Qoreishi cho biết thêm các tư liệu sẽ bao gồm hình ảnh ông Khamenei xuất hiện giữa người dân trong các chuyến thị sát thực địa và tại các cuộc gặp với các chỉ huy cấp cao của lực lượng vũ trang Iran.

Ông Qoreishi nói việc công bố các tài liệu này sẽ "vạch trần những kẻ thù và những thế lực muốn gây tổn hại cho Iran".

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh số lần xuất hiện trên truyền thông của ông Khamenei vẫn rất hạn chế kể từ khi ông đảm nhận cương vị lãnh đạo.