Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh: WANA

Hãng thông tấn WANA của Iran đưa tin, đặc điểm âm học của môi trường và cấu trúc không gian của một căn phòng là những yếu tố đầu tiên có thể cung cấp thông tin giá trị cho các nhà phân tích. Bằng cách phân tích âm thanh phản xạ và thời gian suy giảm năng lượng âm thanh, các nhà phân tích có thể ước tính kích thước cũng như đặc điểm của nơi ghi âm.

Ngoài ra, phân tích tần số của lưới điện cũng được xem là một phương pháp khác dùng để xác định thời gian và địa điểm ghi âm. Bằng cách đối chiếu các dao động của lưới điện với dữ liệu trong bản ghi, các chuyên gia có thể xác định chính xác ngày, giờ, thậm chí khu vực cụ thể của hệ thống điện nơi đoạn ghi âm được thực hiện.

Bên cạnh đó, phân tích phổ âm thanh và dấu vết phần cứng của thiết bị ghi âm cũng là những yếu tố quan trọng. Mỗi loại micro hoặc thiết bị ghi âm đều tạo ra các đặc điểm âm thanh riêng biệt, giống như "dấu vân tay", giúp các chuyên gia xác định loại thiết bị đã được sử dụng.

Các tiếng ồn nền như âm thanh từ hệ thống thông gió, máy phát điện hoặc thiết bị làm mát cũng có thể cung cấp manh mối về đặc điểm kỹ thuật của môi trường ghi âm.

Ngoài ra, công nghệ sinh trắc học giọng nói có thể phân tích nhiều đặc điểm như độ cộng hưởng của đường thanh quản, tần số formant, nhịp thở và các khoảng ngắt khi nói, từ đó suy ra các thông tin về đặc điểm thể chất, tình trạng sức khỏe, nhịp tim và mức độ căng thẳng của người nói.

Theo WANA, đó là các lý do khiến nhà chức trách Iran vẫn chưa công bố các bản ghi âm phát biểu của Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei. Họ dường như không muốn kẻ thù của Iran phát hiện thêm bất kỳ thông tin hay thậm chí dấu vết nào hé lộ tình trạng hiện tại của ông Khamenei.