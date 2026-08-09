Iran công bố video hiếm về lãnh tụ tối cao. Video: Mehr News

Theo đài CNN, lãnh tụ tối cao đơng nhiệm của Iran cho đến nay vẫn chưa xuất hiện trước công chúng và chỉ gửi thông điệp thông qua các kênh truyền thông nhà nước.

Đoạn video ghi lại cảnh ông Khamenei đang giảng tôn giáo cho một nhóm người và dường như được quay trước khi chiến sự bùng phát. Bài đăng không nêu thời điểm ghi hình cũng không giải thích lý do công bố video vào thời điểm hiện nay. Động thái này được cho sẽ càng làm gia tăng những đồn đoán về tung tích và tình trạng sức khỏe của ông.

Một trong những cơ quan truyền thông đăng tải đoạn video là Mehr, hãng tin bán chính thống của Iran được cho có quan hệ gần gũi với lãnh tụ tối cao. Tuy nhiên, đoạn video không được phổ biến rộng rãi trên các kênh truyền thông khác của Iran.

Các nguồn tin trao đổi với CNN vào thời điểm diễn ra việc bầu ông Khamenei tiết lộ ông đã bị gãy chân và có những vết rách nhỏ trên mặt ngay trong ngày đầu tiên diễn ra chiến dịch oanh tạc của Mỹ và Israel. Tuy nhiên, trong đoạn phim mới nhất, không hề thấy dấu hiệu nào cho thấy ông bị thương.

Iran yêu cầu Mỹ nhượng bộ trước khi mở eo biển Hormuz

Mohammad Bagher Zolghadr, quan chức phụ trách an ninh quốc gia của Iran đã đưa ra danh sách các yêu cầu mà Mỹ phải đáp ứng trước khi Tehran mở lại eo biển Hormuz.

Truyền thông nhà nước Iran đã công bố danh sách này, trong đó bao gồm việc Mỹ chấm dứt phong tỏa hải quân, rút toàn bộ lực lượng quân sự và chấm dứt vĩnh viễn cuộc xung đột.

Ông Zolghadr cũng yêu cầu Washington bồi thường cho Iran những thiệt hại do xung đột gây ra, đồng thời giải phóng các tài sản của Iran đang bị phong tỏa.

Ông Zolghadr tuyên bố: "Đây là những yêu cầu của nhân dân Iran... Chừng nào nước Mỹ chưa điều chỉnh hành vi của mình, eo biển Hormuz sẽ chưa được mở lại".

Trước đó, vào ngày 8/8, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Iran đang "rất gần" việc đạt thỏa thuận với Oman về quản lý eo biển Hormuz. Tuy nhiên, ông Araghchi lưu ý việc mở lại eo biển này còn "phụ thuộc vào các điều kiện khác", kể cả việc Mỹ phải khắc phục hậu quả của hành động ông cho là vi phạm biên bản ghi nhớ đã được hai nước thống nhất vào tháng 6.