Theo hãng thông tấn Anadolu và báo The Guardian, trước đó, khoảng 900.000 người dân tại thành phố Ôn Châu của Trung Quốc đã được lệnh di tản, trong khi khoảng 390.000 người phải rời khỏi nơi ở tại thành phố Đài Châu thuộc tỉnh Chiết Giang.

Bão Dolphin gây ra mưa lớn, gió mạnh và ngập lụt tại Trung Quốc. Video: Anadolu

Theo China Daily, hơn 215.000 người khác cũng được sơ tán khỏi các khu vực có nguy cơ cao ở Thượng Hải. Chỉ riêng tại thành phố này, hơn 1.000 chuyến bay đã bị hủy trong ngày 10/8 do bão làm gián đoạn hoạt động tại hai sân bay quốc tế Phố Đông và Hồng Kiều.

Dolphin là cơn bão số 13 trong năm và cũng là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Trung Quốc kể từ đầu năm đến nay. Khi đổ bộ vào thành phố Ngọc Hoàn, tỉnh Chiết Giang, bão có sức gió cực đại khoảng 150 km/h. Khoảng một giờ sau, bão tiếp tục đổ bộ lần thứ hai vào thành phố Ôn Châu trước khi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Các công nhân xây dựng được sơ tán đến nơi trú ẩn tạm thời tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Ảnh: China Daily

Mưa lớn tiếp tục trút xuống miền đông Trung Quốc trong ngày 10/8, khi giới chức cảnh báo nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất do hoàn lưu bão tiếp tục di chuyển lên phía bắc. Một số khu vực của tỉnh Chiết Giang được dự báo sẽ hứng lượng mưa từ 250 - 500mm trong những ngày tới.

Tại Thượng Hải, chính quyền đã tạm dừng hoạt động 4 tuyến tàu điện ngầm, hạn chế dịch vụ trên nhiều tuyến khác, đồng thời đóng cửa cầu Đông Hải và hàng chục hầm chui bị ngập.

Tại thành phố Đài Châu, 3.815 tàu cá đã vào nơi trú ẩn, trong khi toàn bộ 18 tuyến phà chở khách đều bị đình chỉ hoạt động.

Giới chức cho biết hiện chưa ghi nhận trường hợp thiệt mạng nào. Tuy nhiên, một bé trai 9 tuổi tại tỉnh Chiết Giang được báo cáo mất tích sau khi bị nước cuốn trôi ra biển.