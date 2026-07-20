Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: WANA

Theo hãng tin CNN, trong một cuộc trả lời phỏng vấn đề cập tới nhiều vấn đề với người dẫn chương trình podcast Javad Magouyee, ông Araghchi thừa nhận những lỗ hổng an ninh cho phép Israel tấn công giới lãnh đạo Iran ngay từ đầu cuộc xung đột vẫn còn tồn tại.

Ngoại trưởng Iran cũng cho biết ông vẫn chưa gặp trực tiếp lãnh tụ tối cao mới kể từ đầu nhiệm kỳ của nhà lãnh đạo này và chỉ một số rất ít người được gặp ông Khamenei.

Ông Aragchi tiết lộ ngay từ những ngày đầu tiên, Iran đã lập ra kế hoạch đóng cửa eo biển Hormuz nếu lãnh tụ tối cao nước này bị nhắm mục tiêu. Ngoài ra, trong 8 tháng giữa hai cuộc xung đột, từ tháng 6/2025 tới tháng 2/2026, hệ thống phòng thủ tên lửa của Iran đã được thay đổi theo cách dù bắn bao nhiêu đi nữa, nước này cũng không bao giờ hết tên lửa.

Đề cập tới việc đàm phán với Mỹ, Ngoại trưởng Iran nói nước này theo đuổi thương thuyết trước khi xung đột bùng phát vì tin ngay cả khi chỉ có 10% đạt kết quả khác ngoài giao chiến cũng đáng để thử.

Hãng tin Anadolu dẫn lời ông Araghchi nhấn mạnh: "Các cuộc đàm phán có nhiều mục tiêu. Một trong số đó là chúng tôi có thể tìm ra giải pháp thông qua đối thoại để đạt được những yêu cầu của mình và chúng tôi không nên bỏ lỡ cơ hội đó... Chúng tôi nói rằng ngay cả khi chỉ có 10% cơ hội đạt được kết quả thông qua đàm phán, vẫn phải tận dụng cơ hội đó. Chúng tôi có thể không thành công, nhưng ít nhất Iran đã sử dụng hết mọi lựa chọn và làm rõ lập trường của mình trước kẻ thù, cộng đồng quốc tế và người dân rằng chúng tôi đã thử mọi con đường có thể".

Căng thẳng khu vực đã leo thang kể từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công chung chống lại Iran vào tháng 2. Tehran đã trả đũa bằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhắm vào các quốc gia Vùng Vịnh, nơi đặt các tài sản của Mỹ.

Washington và Tehran đã đạt được một bản ghi nhớ do Pakistan làm trung gian vào tháng trước để chấm dứt xung đột và đi tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Tuy nhiên, căng thẳng leo thang trở lại vào tuần trước vì eo biển Hormuz và chiến sự đã tái bùng phát.