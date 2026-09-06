Theo Al Jazeera, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 5/9 đã thừa nhận những khó khăn mà người dân nước này đang gặp phải, đồng thời cáo buộc Mỹ và đồng minh tìm cách kích động bất ổn tại Iran.

"Mỹ vẫn đang thực hiện những hành động quân sự leo thang, duy trì lệnh phong tỏa và các lệnh trừng phạt. Rõ ràng đối thủ đang tìm cách tạo ra sự chia rẽ, rạn nứt và bất ổn bên trong đất nước", ông Pezeshkian cho biết.

Tuy nhiên, Tổng thống Pezeshkian khẳng định các biện pháp gây sức ép kinh tế của Mỹ không thể buộc Tehran phải có những thay đổi chính sách đột ngột, vốn có thể dẫn đến tình trạng bất ổn gia tăng trong nước.

"Đoàn kết dân tộc là chìa khóa để vô hiệu hóa âm mưu của đối thủ, nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận rằng đời sống của người dân đang gặp nhiều khó khăn. Nếu gia tăng thêm áp lực, họ có thể sẽ không thể chịu đựng nổi", ông Pezeshkian nói.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: WANA

Ở thời điểm hiện tại, Tehran đang rơi vào khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng do nạn buôn lậu nhiên liệu, cơ sở hạ tầng dầu khí xuống cấp và phương tiện giao thông kém chất lượng. Ngoài ra, đồng rial của Iran vẫn liên tục trượt giá, khi tỷ giá ngày 5/9 là 2,25 triệu rial/USD - mức thấp nhất trong lịch sử.

Liên quan đến việc quân đội Mỹ tấn công 3 tàu chở dầu của Tehran trong ngày 5/9, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố lực lượng hải quân của họ đã "nhắm mục tiêu vào 3 tàu chở dầu đi vào tuyến đường trái phép ở eo biển Hormuz và 3 tàu liên kết với Mỹ ở những khu vực khác", cảnh báo các tàu khác không được cố tình đi qua những tuyến đường chưa được cấp phép.

"Tất cả các tàu hoạt động tại Vịnh Ba Tư và những khu vực gần eo biển Hormuz không được tìm cách đi qua các tuyến đường không được cấp phép và cũng không nên thực hiện các hành vi đáng ngờ. Bất kỳ tàu nào vi phạm cảnh báo này sẽ trở thành mục tiêu bị tấn công", thông báo của IRGC nêu rõ.

Cùng ngày 5/9, Bộ Ngoại giao Iran cũng chỉ trích gay gắt Mỹ về các đợt tập kích nhằm vào tàu chở dầu, mô tả đây là "hành động gây hấn bất hợp pháp".