Tờ Times of Israel ngày 4/9 đưa tin, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) mới đây đã xác nhận việc kiểm soát và dọn dẹp toàn bộ hệ thống đường hầm"chiến lược" của Hezbollah bên trong dãy núi Ali Taher, miền nam Lebanon.

"Trong những tuần qua, Sư đoàn Số 36 đã rà phá hai tuyến đường hầm lớn bên dưới núi Ali Taher, tiêu diệt một số thành viên Hezbollah, trong khi những kẻ khác tháo chạy. Bên trong các đường hầm, chúng tôi đã phát hiện ra trung tâm chỉ huy, phòng chứa vũ khí, phòng máy phát điện, khu sinh hoạt, phòng tắm và nhà bếp. Đây là bằng chứng cho thấy lực lượng Hezbollah đã tiến hành chiến đấu và ở lại đây trong thời gian dài", phía IDF cho biết.

Binh lính Israel trong một đường hầm của Hezbollah. Ảnh: IDF

Tuy vậy, IDF tuyên bố rằng chiến dịch "vô hiệu hóa" khu hạ tầng ngầm vẫn tiếp diễn và họ sẽ thiết lập thế trận phòng thủ mới sau khi phá dỡ hoàn toàn địa điểm này. Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn được công bố tháng 6, IDF cho biết lực lượng Hezbollah vẫn hoạt động xung quanh dãy núi Ali Taher và đã 2 lần phóng UAV cảm tử nhằm vào binh sĩ Israel ở gần đó trong tuần trước.

Theo nguồn tin của truyền thông Anh, giới chức Iran vào tháng 8 đã chuyển một thông điệp tới Mỹ thông qua trung gian, nhấn mạnh rằng "mọi cuộc tấn công toàn diện của Israel nhằm vào Ali al-Taher đều sẽ bị đáp trả bằng đòn tập kích quy mô lớn". Tuy vậy, khi được hỏi về cảnh báo của Iran, các quan chức Nhà Trắng khi đó đã phủ nhận thông tin này.