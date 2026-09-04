Theo đài CNN, ông Vance có phát biểu trên bất chấp việc quân Mỹ đã có các cuộc đụng độ hỏa lực 3 ngày liên tiếp trong tuần này, bao gồm cả ở khu vực quanh eo biển Hormuz.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: EPA

Ông Vance, người ban đầu phản đối việc phát động chiến dịch quân sự chống Iran, đã đóng vai trò chủ chốt trong nỗ lực dàn xếp một giải pháp ngoại giao vào đầu mùa hè này. Tuy nhiên, thỏa thuận ngừng bắn do ông đàm phán đã đổ vỡ chỉ sau 2 tuần và hai bên lại rơi vào vòng xoáy của các cuộc tấn công qua lại khi Iran tìm cách duy trì quyền kiểm soát eo biển Hormuz.

Tình hình tương đối yên ắng trong phần lớn tháng 8. Song, các cuộc tấn công đã tái diễn trong tuần này khi Mỹ nhắm mục tiêu vào các vị trí của Iran gần eo biển Hormuz, những nơi Washington cáo buộc được Tehran sử dụng để chuẩn bị thả thủy lôi xuống tuyến đường thủy chiến lược này.

Ông Vance cho biết Washinghton đang điều tra các báo cáo về việc những cuộc tấn công mới nhất của Mỹ đã khiến 4 người tham dự đám cưới tại một ngôi làng gần eo biển Hormuz thiệt mạng. Phó Tổng thống Mỹ không loại trừ khả năng có dân thường tử vong, nhưng khẳng định quân đội nước này "không bao giờ nhắm mục tiêu vào dân thường trong giao tranh".

Theo ông Vance, giữa Mỹ và Iran hiện không có bất kỳ cuộc thương lượng nào. "Tổng thống Donald Trump đã nêu rất rõ quan điểm. Chúng tôi không đàm phán với họ và sẽ không đàm phán trừ khi họ ngừng nổ súng vào các tàu thương mại", ông Vance nói với các phóng viên tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm 3/9.

Ông Vance cũng khẳng định không thể nói liệu xung đột có chấm dứt trước cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ vào ngày 3/11 tới hay không.

"Khi hỏi bao giờ chuyện này kết thúc, thực chất quý vị đang hỏi tôi rằng khi nào Iran sẽ ngừng nổ súng vào các con tàu. Tôi nghĩ thực tế là tôi không biết câu trả lời cho câu hỏi đó. Quý vị sẽ phải hỏi phía Iran”, “phó tướng” của Tổng thống Trump nhấn mạnh, đồng thời cũng không cho biết khi nào giá xăng dầu có thể giảm xuống.

Giới quan sát nhận định việc mô tả tình hình Trung Đông như những cuộc giao tranh lẻ tẻ, quy mô nhỏ cho thấy Washington đang cố gắng gạt cuộc xung đột này sang một bên khi chỉ còn 2 tháng nữa là đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quan trọng ở Mỹ, ngay cả khi quân đội nước này vẫn tích cực tấn công các vị trí của Iran. Số liệu thương vong cập nhật từ Lầu Năm Góc hôm 3/9 cho thấy 790 quân nhân Mỹ đã bị thương và 18 người thiệt mạng kể từ khi xung đột bắt đầu vào cuối tháng Hai.

Cuộc xung đột với Iran đã khiến giá xăng dầu tăng cao, gây lo ngại cho các thành viên Đảng Cộng hòa của Tổng thống Mỹ Donald Trump, vốn đang nỗ lực duy trì thế đa số tại Quốc hội. Trong tuần này, ông Trump khẳng định bản thân không cảm thấy áp lực phải chấm dứt các hành động chống Iran trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra. Tuy nhiên, các cố vấn và đồng minh của ông Trump đều thừa nhận cuộc xung đột càng ít gây chú ý trong giai đoạn tiến tới tháng 11 thì càng tốt.