Theo Al Jazeera, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/9 khẳng định Mỹ đã đạt được những thành công lớn trong các chiến dịch ở Iran và Venezuela, đồng thời cảnh báo có thể sớm tấn công Núi Pickaxe, cơ sở hạt nhân quan trọng của Tehran.

"Chúng tôi có thể sẽ tấn công Núi Pickaxe rất sớm", ông Trump nói với các phóng viên ở Nhà Trắng.

Trong tuyên bố của mình, Tổng thống Trump cũng khẳng định cuộc xung đột Trung Đông không phải là "vấn đề lớn". "Đối với chúng tôi, đó chỉ là vấn đề nhỏ, không phải một cuộc xung đột lớn. Các cuộc tấn công nhắm vào Iran xảy ra gián đoạn, theo từng đợt. Có nhiều cơ sở để nói rằng hiện giờ chúng tôi không giao chiến. Không có giao tranh", ông Trump lập luận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Trong tuần này, quân đội Mỹ đã tấn công gần 60 mục tiêu của Iran xung quanh eo biển Hormuz, bao gồm các cơ sở phòng không, hệ thống radar, năng lực rải thủy lôi và các cơ sở thông tin liên lạc.

Iran yêu cầu Mỹ rút quân và bồi thường

Theo WANA, phát ngôn viên quân đội Iran Mohammad Akraminia ngày 4/9 đã yêu cầu Mỹ rút toàn bộ lực lượng ra khỏi khu vực, đồng thời bồi thường thiệt hại cho toàn bộ quốc gia Trung Đông.

"Lựa chọn đúng đắn để Mỹ tiến về phía trước là chấp nhận thực tế trên thực địa, gánh chịu các chi phí liên quan và thực hiện việc rút toàn bộ quân đội khỏi Trung Đông", ông Akraminia cho biết.

Cũng theo ông Akraminia, tình trạng giá nhiên liệu tăng cao trên toàn cầu, là hệ quả trực tiếp của hành động gây hấn quân sự của Washington trong khu vực. Ngoài ra, Iran vẫn kiên định với việc thực thi chủ quyền đối với eo biển Hormuz và quản lý hoạt động giao thông hàng hải.

"Chúng tôi không loại trừ khả năng tiến hành các chiến dịch tấn công phủ đầu nếu xuất hiện các mối đe dọa. Mọi hành động gây hấn mới của Israel sẽ phải đối mặt với phản ứng nhanh chóng và khốc liệt", ông Akraminia nói thêm.