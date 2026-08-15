Theo WANA, Chánh án Tòa án Tối cao Iran Gholamhossein Mohseni-Ejei ngày 15/8 đã khẳng định Iran là bên duy nhất có chủ quyền đối với eo biển Hormuz, đồng thời bác bỏ các tuyên bố gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Trên thực tế, Iran là bên sở hữu và kiểm soát tuyến hàng hải quan trọng này. Chúng ta đã chứng minh với ông Trump và chính quyền Mỹ trên thực địa rằng eo biển Hormuz là một phần không thể tách rời của lãnh thổ Iran và bất kỳ hành động gây hấn nào cũng sẽ dẫn đến sự hủy diệt và thất bại của đối thủ", ông Mohseni-Ejei cho biết.

Chánh án Tòa án Tối cao Iran Gholamhossein Mohseni-Ejei. Ảnh: WANA

Quan chức Iran nhấn mạnh rằng chủ quyền của Tehran đối với eo biển được xác lập trên cơ sở luật pháp quốc tế và các nguyên tắc về chủ quyền quốc gia và sự hiện diện của quân đội Mỹ không thể thay đổi thực tế này.

"Gót giày của Mỹ sẽ không bao giờ được đặt lên eo biển Hormuz. Họ không thể làm được điều đó bằng các tàu sân bay trị giá hàng tỷ USD và dĩ nhiên không thể làm được bằng các bài đăng trên mạng xã hội", ông Mohseni-Ejei nói.

Cùng ngày 15/8, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố rằng Tehran vẫn chưa quyết định có nối lại đàm phán với Mỹ hay không. "Qatar và Pakistan vẫn đóng vai trò trung gian, trao đổi thông điệp giữa Iran và Mỹ, nhưng các hoạt động này chưa thể được xem là đàm phán", ông Araghchi nhấn mạnh.

Phát ngôn của giới chức Iran được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump phát biểu rằng ông sẽ sớm tuyên bố "eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ".

Trái ngược với các tuyên bố của Mỹ về việc lưu thông qua eo biển Hormuz vẫn diễn ra bình thường, công ty vận tải biển Kpler tiết lộ rằng chỉ có 2 tàu không chở dầu đi qua tuyến hàng hải này trong ngày 14/8.