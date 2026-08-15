IRGC công bố căn cứ phòng không ngầm và máy bay thù địch bị thu giữ. Ảnh: WANA

Hãng tin WANA dẫn lời một chỉ huy cấp cao giấu tên của lực lượng phòng không thuộc IRGC nói: "Trong cuộc xung đột lần thứ ba, chúng tôi đã bắn trúng 10 máy bay có người lái và nhiều UAV cùng tên lửa hành trình. Việc Iran phá hủy các UAV này đã khiến đối phương thất bại trong việc tấn công các mục tiêu chiến thuật và quân sự của chúng tôi. Tổng cộng 171 máy bay đã bị bắn trúng".

IRGC công bố căn cứ phòng không ngầm và máy bay thù địch bị thu giữ. Ảnh: WANA

Ảnh: WANA

Đề cập đến năng lực và mức độ hiện đại của các khí tài đối phương, vị chỉ huy này cho biết: "Các máy bay và UAV hiện đại của đối phương thường sử dụng 4 biện pháp chính để đối phó hệ thống phòng không và né tránh tên lửa. Đó là tác chiến điện tử, thực hiện các động tác cơ động né tránh gắt gao, sử dụng hệ thống cảnh báo sớm và bắn pháo sáng. Tuy nhiên, các hệ thống do chúng tôi tự chế tạo đã vượt qua được tất cả các biện pháp đối phó này, vô hiệu hóa hoàn toàn và tiêu diệt chúng".

Tại căn cứ ngầm, Iran cũng trưng bày mảnh vỡ của chiếc tiêm kích F-15 hiện đại của lực lượng tấn công nước này cùng với các UAV chiến lược MQ-9 (số hiệu 261), Hermes 450, Hermes 900 và hệ thống internet vệ tinh Starlink.