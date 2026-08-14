Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: EPA/EFE

Hãng tin Anadolu dẫn lời ông Vance nói hôm 13/8 rằng, việc ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân và duy trì giá năng lượng ổn định nằm trong số các mục tiêu then chốt của Washington.

Phó Tổng thống Mỹ cũng bày tỏ tin tưởng cuộc đối đầu với Iran sẽ kết thúc với việc Mỹ ở vị thế mạnh hơn, Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân, tình hình tại eo biển Hormuz trở lại trạng thái cho phép duy trì giá dầu và khí đốt ổn định.

Ông JD Vance thừa nhận sự không chắc chắn trong cách tiếp cận của Washington đối với Tehran, cho rằng Iran vốn là một đối tác khó lường và từng nhiều lần không thực hiện đúng các cam kết trong quá khứ. "Đôi khi Iran đưa ra những cam kết nhưng lại không thực hiện. Họ đạt được thỏa thuận rồi sau đó không tuân thủ".

Phó Tổng thống Mỹ cho biết chính quyền hiện có nhiều công cụ và sẽ triển khai tùy theo diễn biến thực tế. "Tôi nghĩ điều thực sự đang diễn ra là nước Mỹ đang có một tổng thống ở đỉnh cao quyền lực với rất nhiều công cụ trong tay, từ ngoại giao, quân sự cho đến kinh tế".

Theo ông Vance, Washington đang sử dụng những công cụ này "một cách rất có chọn lọc và đầy chiến lược" để đạt được các mục tiêu đề ra.

Ông cho biết Mỹ đang theo đuổi hai mục tiêu chính: bảo đảm các quốc gia Vùng Vịnh tiếp tục xuất khẩu dầu và khí đốt ra thị trường toàn cầu nhằm duy trì ổn định giá năng lượng đồng thời bảo đảm Iran không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân. "Tôi tin rằng chúng tôi đang đạt được cả hai mục tiêu đó. Tuy nhiên, đây vốn là một vấn đề khó lường vì chính Iran cũng là một bên khó đoán vì đôi khi không thực hiện những cam kết đã đưa ra với chúng tôi".