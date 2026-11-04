Một nghị sĩ Iran cấp cao cho biết nước này đã miễn áp dụng các hạn chế quá cảnh tại eo biển Hormuz đối với tàu thuyền của Ấn Độ, Trung Quốc, Iraq và Qatar.

Iran ưu tiên cho tàu 4 nước đi qua eo biển Hormuz. Ảnh: WANA

Hãng tin ISNA dẫn lời ông Amir Hayat Moqaddam, Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại thuộc Quốc hội Iran nói hôm 3/11: "Hiện tại, chúng tôi đã miễn áp dụng các hạn chế quá cảnh tại eo biển Hormuz đối với Ấn Độ, Trung Quốc, Iraq và Qatar. Tàu thuyền của những nước này được tự do đi qua và phía Mỹ cũng không ngăn chặn họ".

Ông Hayat Moqaddam nói những ngoại lệ này phản ánh lợi ích chung giữa Iran và các quốc gia liên quan.

Theo nghị sĩ trên, Tehran tạo điều kiện cho tàu thuyền Ấn Độ đi qua nhằm giúp nước này nhập khẩu thuốc men từ Ấn Độ. Trong khi đó, việc miễn trừ đối với tàu Trung Quốc nhằm bảo đảm sự ủng hộ chính trị của Bắc Kinh.

Ông Hayat Moqaddam cho biết thêm, Iran thu phí quá cảnh đối với tàu Ấn Độ và Trung Quốc, nhưng cho phép tàu Qatar đi qua mà không phải trả phí. Ông không đề cập liệu tàu thuyền Iraq có phải nộp phí quá cảnh hay không.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh hoạt động vận tải biển qua eo biển Hormuz vẫn đang tiếp tục bị gián đoạn. Eo biển Hormuz, tuyến đường thủy chiến lược nằm giữa Iran và Oman, kết nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman và rộng hơn là Ấn Độ Dương, là một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới, vận chuyển khối lượng lớn dầu mỏ và khí đốt từ các quốc gia vùng Vịnh ra thị trường quốc tế.

Tổ chức Hàng hải Quốc tế hồi tháng 8 cho biết kể từ khi xung đột nổ ra đã có ít nhất 70 vụ tấn công nhằm vào hoạt động vận tải biển quốc tế được xác nhận, khiến 19 thuyền viên thiệt mạng. Tổ chức này cũng báo cáo rằng hàng trăm tàu ​​cùng hàng nghìn thuyền viên vẫn đang bị mắc kẹt, không thể rời khỏi Vịnh Ba Tư một cách an toàn.