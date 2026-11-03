Truyền thông Mỹ dẫn lời các quan chức nước này tiết lộ lực lượng Washington đã thực hiện các vụ tập kích hạn chế nhằm vào đảo Qeshm của Iran ở eo biển Hormuz hôm 2/11.

Một quan chức Mỹ nói với đài CNN rằng, đây là “biện pháp phòng vệ” trước việc phía Iran sử dụng tên lửa đất đối không nhắm vào các tài sản của Mỹ.

Đài truyền hình nhà nước Iran cũng đưa tin về những tiếng nổ được ghi nhận ở miền nam Iran, bao gồm cả trên đảo Qeshm và tại thành phố ven biển Bandar Lengeh vào sáng sớm nay (3/11) theo giờ địa phương.

Đảo Qeshm của Iran nằm ở eo biển Hormuz. Ảnh: NY Post

Theo CNN, cuộc tấn công ngày 2/11 (giờ Mỹ) dường như không phải là chiến dịch tác chiến quy mô lớn mà các quan chức Mỹ từng cân nhắc trước đó. Tờ Wall Street Journal, báo đầu tiên đưa tin về chiến dịch, cho biết các lực lượng Washington từng thực hiện những cuộc tấn công tương tự trong bí mật trước đây.

Tuy nhiên, hành động mới nhất, diễn ra ngay trước thềm ngày bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ được coi là lời nhắc nhở rằng tình hình tại Iran vẫn chưa được giải quyết và khả năng xảy ra xung đột vũ trang vẫn luôn hiện hữu.

Đáng chú ý, cũng trong ngày 2/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các nỗ lực ngoại giao với Tehran vẫn đang diễn ra. Ông Trump thậm chí viết trên mạng xã hội về khả năng đạt được một thỏa thuận.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cũng bày tỏ quan điểm tương tự khi trao đổi với các phóng viên. Ông Vance cho hay Mỹ và Iran đã “đạt được một số tiến bộ” hướng tới việc tìm lối thoát cho cuộc xung đột.

“Phía Iran luôn có phần khó đoán và như Tổng thống Trump vẫn thường nói, ông ấy luôn giữ các lựa chọn về hành động quân sự cũng như các phương án phi quân sự. Dù vậy, chúng ta chắc chắn đã đạt được những tiến bộ nhất định. Hãy chờ xem liệu chúng ta có thể tiến xa hơn nữa hay không”, Phó Tổng thống Mỹ phát biểu.

Ông Vance nói thêm rằng mình vừa thảo luận với Tổng thống Trump về cuộc xung đột và cả hai đều cảm thấy “khá lạc quan” về khả năng đạt được một thỏa thuận với Tehran.

Trước đó, ông Trump từng quả quyết Mỹ sẽ không thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào Iran trước khi các cuộc bỏ phiếu giữa kỳ diễn ra.