Tổng thống Trump xác nhận Mỹ đã tấn công một cơ sở phòng không của Iran tại đảo Qeshm, đồng thời sẽ chấm dứt sớm thỏa thuận viện trợ an ninh với Israel.

Theo Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/11 đã lên tiếng về việc quân đội Mỹ không kích đảo Qeshm của Iran, đồng thời tiếp tục khẳng định Washington đang kiểm soát eo biển Hormuz.

"Iran đã mất khoảng 2 tháng để xây dựng một cơ sở phòng không và ngay khi cơ sở này hoàn thành, chúng tôi đã tấn công chính xác vào nó. Iran không còn máy bay hay vũ khí phòng không, chúng tôi đã phá hủy tất cả vào đêm qua. Đó chỉ là cuộc tấn công nhỏ và không phải xung đột", ông Trump cho biết.

Khi được hỏi rằng bước tiếp theo của Mỹ trong xung đột với Iran là gì, Tổng thống Trump trả lời: "Hãy chờ xem. Tôi không muốn khiến nhiều người thiệt mạng, nhưng nếu cần thiết phải làm vậy thì chúng tôi sẽ thực hiện. Chúng ta vẫn đang kiểm soát eo biển Hormuz, chiến dịch phong tỏa hải quân của chúng ta thật đáng kinh ngạc".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Trong một tuyên bố cùng ngày, Tổng thống Trump xác nhận Mỹ sẽ chấm dứt sớm thỏa thuận hỗ trợ an ninh kéo dài 10 năm với Israel, trong đó Tel Aviv nhận 3,8 tỷ USD viện trợ quân sự mỗi năm từ Washington.

"Chúng tôi cấp cho Israel 4 tỷ USD mỗi năm gồm thiết bị quân sự và tiền mặt, thế nhưng họ không cần nữa. Họ thấy ổn vì họ đã trở thành quốc gia rất thành công, do đó việc viện trợ thêm sẽ chỉ lãng phí. Israel là một quốc gia thịnh vượng và có thể tự mua vũ khí", ông Trump thông tin.

Nhà lãnh đạo Mỹ tiết lộ rằng ông và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đạt thỏa thuận từ vài tháng trước về việc ngừng khoản viện trợ của Mỹ cho Israel kể từ năm 2027.

"Chính ông Netanyahu đã chủ động đề xuất việc ngừng nhận viện trợ quân sự từ Washington và hai bên đã thảo luận trong những năm qua. Tất nhiên, Mỹ vẫn tiếp tục bán vũ khí và sẵn sàng hỗ trợ nếu Israel cần giúp đỡ", ông Trump nói thêm.

Hiện giới chức Israel chưa đưa ra bình luận chính thức về tuyên bố của Tổng thống Trump. Tuy vậy, Thủ tướng Netanyahu từng nhiều lần đề cập đến việc Israel cần chuẩn bị cho kịch bản không còn viện trợ quân sự từ Mỹ.