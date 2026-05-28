Theo hãng tin CNN, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei đã lên án “lời lẽ đe dọa của các quan chức Mỹ đối với Iran và một số quốc gia khu vực khác”. Trong một tuyên bố hôm nay (28/5), Bộ Ngoại giao Iran cũng bày tỏ sự đoàn kết với “quốc gia Oman thân thiện và anh em”.

Giới chức Iran có phản ứng trên sau khi Tổng thống Mỹ Trump hôm 27/5 nhấn mạnh eo biển Hormuz sẽ “mở cửa cho tất cả mọi người” và Washington sẽ “giám sát tuyến đường thủy này”. Ông Trump cũng cảnh báo Oman không được can thiệp: “Oman sẽ phải hành xử giống như mọi người khác. Nếu không chúng tôi sẽ phải cho nổ tung họ”.

Trước đó, Iran cho biết việc quản lý eo biển Hormuz không liên quan đến Mỹ và Tehran sẽ phối hợp làm điều đó với Oman.

“Những lời đe dọa phá hủy một quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc luôn đóng vai trò xây dựng, hiệu quả và có trách nhiệm cho hòa bình và an ninh khu vực cũng như có những nỗ lực cao cả vì hòa bình và ổn định khu vực với tư cách là bên trung gian trong các tiến trình ngoại giao trong nhiều năm, đã không chỉ vi phạm nguyên tắc cơ bản cấm đe dọa sử dụng vũ lực, mà còn là một dấu hiệu nguy hiểm khác của việc bình thường hóa hành vi trái phép và bắt nạt trong quan hệ quốc tế”, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh.

Ông Baghaei cũng “lên án mạnh mẽ” các cuộc tấn công mới của Mỹ vào thành phố cảng Bandar Abbas, gọi đó là “hành động gây hấn chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia của Iran”. Tuy nhiên, một quan chức Mỹ cho biết hành động của các lực lượng Washington “có chừng mực, hoàn toàn mang tính phòng thủ và nhằm duy trì lệnh ngừng bắn”.

Để trả đũa hành động của Mỹ, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phát động một cuộc tấn công nhằm vào một căn cứ của Mỹ trong khu vực. Cơ sở này hiện vẫn chưa được nêu tên.