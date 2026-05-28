Hãng thông tấn Fars dẫn tuyên bố của IRGC hôm nay (28/5) cho biết: “Sau cuộc tấn công đường không của quân Mỹ vào vị trí bên ngoài sân bay Bandar Abbas rạng sáng nay, một căn cứ Mỹ, nơi khởi nguồn đòn tấn công đã bị nhắm mục tiêu lúc 4h50. Đòn trả đũa này là lời cảnh báo nghiêm khắc rằng những hành động gây hấn sẽ bị đáp trả và nếu đối phương lặp lại điều đó, phản ứng của chúng tôi sẽ quyết đoán hơn”.

Máy bay ném bom B-2 bên trong một căn cứ Mỹ hồi tháng 3/2026. Ảnh: CENTCOM

Tuy nhiên, IRGC không nêu rõ vị trí căn cứ Mỹ bị nhắm đến.

Trước đó, vào lúc 1h30 sáng 28/5, quân Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích mới vào phía đông Bandar Abbas, một thành phố cảng chiến lược và căn cứ hải quân của Iran nằm gần eo biển Hormuz.

Washington trừng phạt cơ quan quản lý Hormuz

Hãng thông tấn CNN đưa tin Bộ Tài chính Mỹ hôm 27/5 đã công bố các biện pháp trừng phạt nhằm vào Cơ quan Quản lý eo biển vịnh Ba Tư (PGSA), cơ quan do Iran mới thành lập nhằm thực hiện việc thu phí tàu thuyền đi qua khu vực eo biển Hormuz.

“Nỗ lực mới nhất của quân đội Iran nhằm tống tiền hoạt động thương mại hàng hải toàn cầu là minh chứng cho thấy chiến dịch ‘Cơn cuồng nộ kinh tế’ của Mỹ đã khiến chế độ Tehran tuyệt vọng vì thiếu tiền”, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nhận xét.

Ông Bessent khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Mỹ Donald Trump, “xứ sở cờ hoa” sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu siết chặt mạng lưới tàu thuyền, các mối trung gian và khách hàng mà Iran sử dụng để xuất khẩu dầu mỏ.