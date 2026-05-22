Đài CNA trích dẫn lời một trong hai nguồn tin xin giấu tên vì tính nhạy cảm của vấn đề, chia sẻ với truyền thông Anh: “Chỉ thị của lãnh tụ tối cao và sự đồng thuận trong giới cầm quyền Iran là kho dự trữ uranium đã làm giàu không được phép rời khỏi đất nước”.

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh: WANA

Theo các nguồn tin Iran, các quan chức cấp cao của chính quyền Tehran cho rằng việc gửi vật liệu hạt nhân ra nước ngoài sẽ khiến đất nước dễ bị tổn thương hơn trước các cuộc tấn công trong tương lai của Mỹ và Israel. Lãnh tụ tối cao Khamenei có tiếng nói cuối cùng trong các vấn đề quan trọng nhất của Iran.

Giới quan sát nhận định chỉ thị mới của ông Khamenei đã làm cứng rắn thêm lập trường của Tehran đối với một trong những yêu cầu chính của Mỹ tại các cuộc đàm phán hòa bình. Điều này có thể khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump thêm thất vọng và làm phức tạp thêm các cuộc thương lượng về việc chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran.

Các quan chức Israel nói Tổng thống Mỹ Trump đã đảm bảo với Israel rằng kho uranium được làm giàu mức cao của Iran sẽ được chuyển khỏi Iran và bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải bao gồm điều khoản về vấn đề này.

Israel, Mỹ và các quốc gia phương Tây khác từ lâu đã cáo buộc Iran theo đuổi việc phát triển vũ khí hạt nhân, bao gồm cả làm giàu uranium lên mức tinh khiết 60%, cao hơn nhiều so với mức cần thiết cho mục đích dân sự và gần với mức 90% cần thiết để sản xuất vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, Tehran lâu nay vẫn quả quyết họ không có ý định phát triển vũ khí hạt nhân.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố ông sẽ không coi cuộc xung đột kết thúc cho đến khi số uranium đã làm giàu được đưa ra khỏi Iran, Tehran chấm dứt hỗ trợ cho các lực lượng vũ trang ủy nhiệm trong khu vực và từ bỏ khả năng phát triển tên lửa đạn đạo.

Hiện cả Bộ Ngoại giao Iran và Nhà Trắng đều không phản hồi yêu cầu bình luận về các thông tin trên.