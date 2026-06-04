Theo hãng tin WANA, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 3/6 xác nhận Iran vẫn đang duy trì liên lạc với Mỹ, nhưng tiến trình đàm phán không có nhiều bước tiến vì hai bên chưa thể thống nhất về dự thảo thỏa thuận cuối cùng.

"Các cuộc tiếp xúc hiện nay chịu tác động từ nhiều yếu tố bên ngoài và chưa có khuôn khổ chính thức. Iran và Mỹ vẫn đang trao đổi thông qua các bên trung gian, nhưng bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào cũng phải bảo đảm quyền lợi của người dân Iran, đồng thời chấm dứt các hành động quân sự nhắm vào Lebanon", ông Araghchi cho biết.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: WANA

Ngoại trưởng Araghchi nhấn mạnh Lebanon đang phải gánh chịu những tác động trực tiếp từ cuộc xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel. Ngoài ra, Tehran cũng xem nhóm vũ trang Hezbollah là một bộ phận không thể tách rời của xã hội và hệ thống chính trị Lebanon.

Trong bình luận của mình, ông Araghchi cũng cho rằng Washington đã đánh giá thấp năng lực của Tehran. "Họ nghĩ chúng tôi sẽ nhanh chóng thỏa hiệp trước sức ép về quân sự. Nhưng đối phương đã phải điều chỉnh lại chiến lược sau khi nhận thức rõ khả năng đáp trả của Iran. Chúng tôi không muốn leo thang nhưng luôn sẵn sàng cho một cuộc xung đột dài hơi nếu bị tấn công trước", nhà ngoại giao hàng đầu của Iran nói.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/6 nói Washington và Tehran đang "ở rất gần" một thỏa thuận hòa bình, thậm chí dự đoán việc ký kết có thể diễn ra vào cuối tuần.

"Có thể điều đó sẽ không xảy ra, không ai biết trước được. Nhưng nếu mọi chuyện thuận lợi, nó có thể diễn ra ngay trong cuối tuần này", ông Trump nhận định.

Cũng theo Tổng thống Mỹ, điều kiện tiên quyết của một thỏa thuận là Iran phải đồng ý không bao giờ sở hữu, phát triển hoặc mua vũ khí hạt nhân.