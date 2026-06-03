Iran tố cáo Mỹ tấn công đảo Qeshm. Ảnh: Anadolu

Hãng CNN và tờ The Guardian đưa tin, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã tấn công trụ sở Hạm đội 5 của Mỹ ở Bahrain bằng tên lửa và UAV nhằm đáp trả cuộc tấn công của Mỹ vào đảo Qeshm của nước này.

CENTCOM bác bỏ tuyên bố của IRGC về việc đã tấn công trụ sở Hạm đội 5 và một căn cứ không quân của Mỹ trong khu vực. "Tất cả các cuộc tấn công của Iran nhằm vào lực lượng Mỹ đều thất bại. Lực lượng Mỹ vẫn cảnh giác và sẵn sàng phòng thủ trước sự gây hấn vô cớ của Iran".

Ngay sau đó, quân đội Kuwait cho hay, hệ thống phòng không của nước này đang chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV, đồng thời kêu gọi người dân “không được đến gần hoặc chạm vào bất kỳ mảnh vỡ, mảnh đạn hoặc vật thể không xác định nào có thể phát sinh từ việc đánh chặn các mục tiêu trên không của đối phương”.

Đảo Qeshm nằm gần eo biển Hormuz. Ảnh: Anadolu

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENCTOM) Mỹ, 2 tên lửa của Iran bắn vào Kuwait “đã rơi hoặc vỡ vụn trên đường bay” và 3 tên lửa nhắm vào Bahrain đã bị Mỹ và Bahrain đánh chặn.

Lực lượng Mỹ cũng tuyên bố đã bắn hạ 3 UAV tấn công một chiều do Iran phóng về phía các tàu thuyền dân sự đang di chuyển hợp pháp trong vùng biển khu vực nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Quân đội Mỹ cũng tiến hành các cuộc tấn công vào một trạm kiểm soát mặt đất quân sự của Iran trên đảo Qeshm.

Đây là đợt giao tranh nghiêm trọng nhất giữa Mỹ và Iran kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn được hai nước nhất trí có hiệu lực hồi tháng 4.

Các diễn biến mới nhất này đã nêu bật sự thiếu tiến triển chính trị trong giải quyết cuộc khủng hoảng Trung Đông, bất chấp những tuyên bố lạc quan của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ngày 3/6, ông Rubio nhắc lại tuyên bố trước đó rằng một thỏa thuận với Tehran nằm trong tầm tay và khẳng định Iran đã đồng ý đàm phán về các khía cạnh của chương trình hạt nhân mà họ đã từ chối thảo luận cách đây một tháng.

Những bình luận của ông trái ngược hoàn toàn với thông điệp từ Iran. Tehran cho biết sẽ đình chỉ các cuộc đàm phán hòa bình với Mỹ để phản đối cuộc tấn công của Israel ở Lebanon.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố: “Thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran và Mỹ là thỏa thuận ngừng bắn trên mọi mặt trận, kể cả ở Lebanon. Vi phạm thỏa thuận trên một mặt trận là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn trên tất cả các mặt trận. Mỹ và Israel phải chịu trách nhiệm về hậu quả của bất kỳ vi phạm nào".