Theo hãng tin Al Jazeera, Ngoại trưởng Rubio ngày 2/6 đã có phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ để nói về tình hình xung đột Iran. Tại đây, ông Rubio tuyên bố việc mở lại eo biển Hormuz là "điều kiện tiên quyết" để bắt đầu đàm phán, nhưng nhấn mạnh Mỹ sẽ không đề xuất dỡ bỏ lệnh trừng phạt Iran để đổi lấy việc mở cửa tuyến hàng hải này.

"Chúng tôi chưa bao giờ thảo luận về điều kiện nhượng bộ ở Hormuz. Iran sẽ phải thông báo eo biển Hormuz đã được mở cửa, không thu phí, gỡ bỏ thủy lôi và cam kết không bắn vào tàu thuyền", ông Rubio cho biết.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: NYT

Cũng theo Ngoại trưởng Rubio, các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran "rất phức tạp về mặt kỹ thuật" và có thể kéo dài nhiều tháng, đồng thời cho hay giai đoạn này sẽ phụ thuộc vào việc Tehran cho mở lại eo biển Hormuz.

Về tiến trình đàm phán diễn ra chậm chạp, ông Rubio giải thích "sự chia rẽ và thiếu hiệu quả trong nội bộ chính quyền Iran" là nguyên nhân dẫn tới tình trạng này.

Liên quan đến tình hình Lebanon, Ngoại trưởng Mỹ cáo buộc Tehran đang cản trở các nỗ lực ngoại giao giữa Israel và Lebanon, nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán giữa Tel Aviv và Beirut "riêng biệt và tách rời khỏi vấn đề Iran".

Tại phiên điều trần, ông Rubio cũng lưu ý việc Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei vẫn còn sống và đang tham gia tích cực vào việc điều hành chính quyền Tehran.

"Chính quyền Iran hiện do ông Khamenei dẫn dắt với sự cố vấn của một hội đồng bao gồm các thành viên thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và một số quan chức khác. Những người đại diện đàm phán như ngoại trưởng hay chủ tịch quốc hội đều phải được hội đồng này phê duyệt trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Quy trình này thường mất vài ngày", ông Rubio nói.