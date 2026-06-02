Theo hãng tin CNN, Tổng thống Mỹ Trump ngày 1/6 tuyên bố Iran vẫn chưa thông báo chính thức với Mỹ về việc đình chỉ thương lượng, nhấn mạnh các cuộc đàm phán "vẫn đang được thúc đẩy với tốc độ nhanh chóng".

"Tôi nghĩ rằng hai bên đã nói chuyện quá nhiều. Tôi nghĩ việc im lặng ở thời điểm này sẽ tốt hơn. Mỹ sẽ không tự động nối lại chiến dịch quân sự nhắm vào Iran, nhưng sẽ duy trì lệnh phong tỏa", ông Trump cho biết.

Cũng theo Tổng thống Mỹ, nước này không có lý do gì phải nhanh chóng đạt được thỏa thuận với Iran trong khi đang có "đòn bẩy". "Chúng tôi có thể chờ đợi bao lâu tùy thích", ông Trump nói.

Trước đó, hãng thông tấn Tasnim thông báo Iran đã tạm dừng các cuộc đàm phán với Mỹ để phản đối hoạt động quân sự của Israel tại Lebanon.

Liên quan đến tình hình ở Lebanon, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 1/6 tuyên bố quân đội nước này sẽ tiếp tục hoạt động ở miền nam Lebanon như kế hoạch cũ. "Nếu Hezbollah còn tấn công người dân và các thành phố của Israel, thì Beirut sẽ trở thành mục tiêu", ông Netanyahu nhấn mạnh.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz khẳng định rằng hiện chưa có một cuộc thảo luận nào về lệnh ngừng bắn ở Lebanon. "Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến dịch loại bỏ mọi năng lực của Hezbollah ở miền nam Lebanon", ông Katz nói thêm.

Iran tuyên bố tấn công tàu chở hàng của Mỹ

Theo hãng tin Al Jazeera, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 1/6 tuyên bố đã phóng 1 tên lửa hành trình nhắm vào tàu chở hàng MSC Sariska ở Vịnh Ba Tư.

"Con tàu treo cờ Panama nhưng thuộc quyền sở hữu của Mỹ. Cuộc tấn công là đòn đáp trả việc Mỹ nhắm vào tàu thuyền ở Vịnh Oman", IRGC cho biết.

Hiện Mỹ chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin trên. Trong khi đó, Cơ quan Điều phối thương mại hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) xác nhận đã có một tàu chở hàng bị tấn công tại vị trí cách cảng Umm Qasr khoảng 74km, nhưng cơ quan này không đưa ra thông tin về danh tính con tàu.