Theo đài CNN, Tổng thống Trump ngày 3/6 đã phủ nhận khả năng triển khai bộ binh Mỹ tới Iran, đồng thời thừa nhận sự không hài lòng khi Israel tiếp tục tăng cường hoạt động quân sự tại Lebanon.

"Chúng tôi không cần triển khai hoạt động trên bộ vào lúc này. Các cuộc không kích đã phá hủy phần lớn năng lực quân sự của Iran. Bạn sẽ không muốn đổ bộ nếu có thể đạt được mục tiêu bằng các phương thức khác", ông Trump cho biết.

Cũng theo Tổng thống Trump, ông cảm thấy "hơi khó chịu" trước việc Israel tiếp tục tấn công Lebanon trong bối cảnh Washington đang thúc đẩy một thỏa thuận với Tehran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

"Tôi sẽ không nói là mình tức giận. Nhưng tôi có phần khó chịu khi Thủ tướng Israel Netanyahu liên tục giao tranh với Lebanon. Tôi đã nói với ông ấy rằng: 'Bibi, chúng ta phải dừng chuyện này lại'. Dù có chút bất đồng, nhưng quan hệ giữa tôi và ông Netanyahu vẫn tốt đẹp, chúng tôi đã phối hợp với nhau rất hiệu quả", ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhắc lại lý do phát động chiến dịch quân sự tại Trung Đông là để ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông Trump nhấn mạnh rằng Israel có thể phải đối mặt với những nguy cơ nghiêm trọng nếu không có hành động của Washington.

Iran phủ nhận cáo buộc lên kế hoạch ám sát quan chức Mỹ

Theo hãng tin WANA, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 3/6 đã bác bỏ cáo buộc của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio rằng Tehran có liên quan đến các âm mưu ám sát quan chức Mỹ.

"Kẻ trộm luôn nghĩ ai cũng là kẻ trộm. Việc tự đặt mình vào vai nạn nhân không thể che đậy được những hành vi bạo lực mà Mỹ đã gây ra cho người dân Iran", ông Baghaei cho biết.

Iran có phản ứng trên sau khi Ngoại trưởng Rubio cáo buộc Iran đang lên kế hoạch ám sát các quan chức Mỹ. "Một số cá nhân có liên quan đến các âm mưu này đã bị bắt giữ hoặc kết án tại Mỹ. Các mục tiêu bị nhắm tới bao gồm nhiều nhân vật chính trị cấp cao, trong đó có cả Tổng thống Trump", ông Rubio nói trong phiên điều trần tại Quốc hội Mỹ.