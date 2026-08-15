Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EFE/EPA

Báo The Guardian và hãng tin Anadolu dẫn lời ông Trump phát biểu tại Học viện Cảnh sát quận Nassau ở Garden City, bang New York ngày 14/8: "Sau khi chúng ta đánh bại Iran, nước đang thất bại rất nặng nề, tôi sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là lãnh thổ của Mỹ".

Ông Trump cũng khẳng định Mỹ vẫn đang phong tỏa tuyến hàng hải chiến lược này, đồng thời tuyên bố "không có tàu nào được đi qua nếu chúng tôi không cho phép".

Hiện chưa rõ mức độ nghiêm túc trong phát biểu của Tổng thống Trump cũng như liệu tuyên bố này có phản ánh lập trường chính sách mới của chính quyền Mỹ hay không. Đầu tuần này, ông Trump từng tuyên bố Mỹ "kiểm soát hoàn toàn" eo biển Hormuz và viết trên mạng xã hội Truth Social rằng "Tôi nghĩ chúng tôi sẽ giữ quyền kiểm soát nó", mặc dù đây là một eo biển quốc tế nằm giữa Iran và Oman.

Phản hồi trên mạng xã hội X, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi khẳng định Tehran sẽ không bị đe dọa hay khuất phục trước các hành động phô trương sức mạnh của Mỹ. Ông Gharibabadi nhấn mạnh việc mở hay đóng eo biển Hormuz chỉ thuộc thẩm quyền của Iran.

Các quan chức quân đội Iran cũng bác bỏ tuyên bố của Mỹ. Hôm 14/8, Bộ Tư lệnh Trung tâm của quân đội Iran gọi những tuyên bố rằng Washington kiểm soát eo biển Hormuz là "dối trá và bịa đặt vô căn cứ".

Theo dữ liệu của công ty phân tích dữ liệu vận tải biển và hàng hóa Kpler, tính đến ngày 12/8, trong 166 ngày kể từ khi xung đột bùng phát, đã có 3.371 tàu đi qua eo biển Hormuz, tương đương khoảng 20% lưu lượng trước chiến sự.

Giá nhiên liệu đã tăng mạnh kể từ khi xung đột với Iran bùng phát, buộc người dân Mỹ phải chi nhiều tiền hơn để đổ xăng. Tuy nhiên, Tổng thống Trump quả quyết những người Mỹ phải "trả thêm một chút tiền mua xăng" nên nhớ rằng họ đang làm điều đó để "ngăn chặn một quốc gia rất xấu xa sở hữu vũ khí hạt nhân".

"Khi các bạn phải trả thêm một chút, chẳng hạn như mức giá khoảng 4 USD, điều đó không sao cả. Ý tôi là thực ra thì cũng không vui vẻ gì nhưng tôi sẽ không bao giờ xin lỗi. Tôi đã làm điều đúng đắn", ông Trump nói.

Trong 6 tháng qua, chính quyền của Tổng thống Trump nhiều lần tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc đối đầu với Iran, đồng thời khẳng định chính quyền Iran đang tha thiết muốn đạt được một thỏa thuận.

Tuy nhiên, Tehran vẫn giữ lập trường cứng rắn. Tuần trước, Iran tuyên bố sẽ không mở lại eo biển Hormuz nếu Mỹ không "điều chỉnh hành vi", bồi thường đầy đủ thiệt hại do xung đột gây ra, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và giải phóng vô điều kiện các tài sản bị phong tỏa.