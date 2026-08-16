Theo CNN, chỉ huy quân sự Iran Seyed Mohammad Bagherzadeh ngày 15/8 đã kêu gọi trả tự do cho 3 phi công mà Tehran cho rằng đã bị bắt giữ tại Qatar kể từ đầu tháng 3, thời điểm cuộc xung đột Trung Đông vừa nổ ra.

"3 phi công Javad Salehi, Abdolmajid Dashtian và Omran Behraveshian đã bị lực lượng Qatar bắt giữ sau khi các máy bay chiến đấu Su-24 của họ rơi trong cuộc xung đột. Từ đó đến nay, họ đã bị giam giữ suốt 6 tháng mà không được phép liên lạc với gia đình", ông Bagherzadeh cho biết.

Quan chức Iran cũng đã gửi thư tới Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC), yêu cầu cơ quan này "khẩn cấp trao đổi với các phi công Iran tại Qatar" và thông báo cho Tehran về tình trạng hiện tại của họ. Tướng Bagherzadeh nhấn mạnh rằng tù binh được phép thông báo cho gia đình và Cơ quan Tìm kiếm Trung ương của ICRC theo Công ước Geneva.

Máy bay chiến đấu của quân đội Iran. Ảnh: Wikipedia

Ở chiều ngược lại, Bộ Ngoại giao Qatar đã bác bỏ tuyên bố của Iran, khẳng định nước này từng mời Iran tham dự một cuộc họp về vấn đề này vào hồi tháng 4 nhưng không nhận được phản hồi.

"Chúng tôi kiên quyết bác bỏ những thông tin đang lan truyền về việc giam giữ các phi công Iran. Các bên liên quan cần tránh những tuyên bố gây hiểu lầm vào thời điểm hiện tại, khi các nỗ lực ngoại giao và sáng kiến nhằm giảm căng thẳng trong khu vực vẫn đang được tiến hành", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Qatar nói.

UAE tố Iran tấn công tàu dầu ở eo biển Hormuz

Theo Al Jazeera, giới chức Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) ngày 15/8 đã cáo buộc Iran tấn công một tàu chở dầu của Tập đoàn dầu khí quốc doanh ADNOC tại eo biển Hormuz.

"Việc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tấn công tàu thuyền thương mại và sử dụng eo biển Hormuz làm công cụ chèn ép kinh tế là những hành vi của cướp biển", thông cáo của Bộ Ngoại giao UAE nêu rõ.

Trước đó, phía ADNOC xác nhận một trong những tàu của tập đoàn này đã bị tấn công khi đang di chuyển qua eo biển Hormuz vào tối 14/8.