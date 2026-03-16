Theo báo Times of Israel, đó là các diễn biến mới nhất khi Iran tiếp tục tấn công các nước láng giềng Vùng Vịnh, làm gia tăng lo ngại về một cuộc khủng hoảng dầu mỏ toàn cầu.

UAV tấn công gây cháy tại sân bay Dubai. Video: Sky News

Kể từ khi bị Mỹ và Israel phát động tấn công hơn 2 tuần trước, Iran thường xuyên tấn công Israel, các căn cứ Mỹ cũng như cơ sở hạ tầng năng lượng và các mục tiêu cơ sở hạ tầng quan trọng khác của các nước láng giềng Ảrập ở Vùng Vịnh bằng UAV và tên lửa.

Nước này cũng đã phong tỏa hoạt động vận chuyển hàng hải ở eo biển Hormuz, nơi 20% lượng dầu mỏ của thế giới đi qua, làm dấy lên lo ngại ngày càng tăng về một cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu và gây áp lực lên Washington trong bối cảnh người tiêu dùng cảm nhận được khó khăn khi giá xăng tăng.

Giá dầu thô Brent vẫn duy trì ở mức trên 100 USD/thùng vào ngày 16/3. Trong phiên giao dịch đầu ngày, giá dầu ở mức 104 USD/thùng, tăng gần 45% kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran vào ngày 28/2. Giá dầu đã từng tăng vọt lên mức cao khoảng 120 USD/thùng trong suốt cuộc xung đột.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã yêu cầu khoảng 7 quốc gia cử tàu chiến tới đảm bảo cho eo biển Hormuz thông thoáng. Song, những lời kêu gọi của ông không nhận được bất kỳ cam kết nào. Đảng Cộng hòa của ông Trump ngày càng lo ngại việc giá cả tăng cao sẽ gây bất lợi cho đảng trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào mùa thu này.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi gọi những tuyên bố rằng Tehran đang tìm kiếm một giải pháp đàm phán để chấm dứt xung đột là “ảo tưởng” và Iran không tìm kiếm “thỏa thuận ngừng bắn hay đàm phán”.

Sáng 16/3, một UAV đã đâm vào một bồn chứa nhiên liệu gần sân bay quốc tế Dubai, sân bay nhộn nhịp nhất thế giới về giao thông hành khách quốc tế, gây ra một vụ cháy lớn. Lực lượng cứu hỏa đã khống chế được đám cháy và không có thương vong nào được báo cáo, nhưng sân bay đã phải đình chỉ tất cả các chuyến bay trong một khoảng thời gian.

Tại Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE), một vụ tấn công bằng UAV nhằm vào khu công nghiệp dầu khí Fujairah đã gây ra đám cháy lớn, nhưng không gây ra thương vong.

Iran đã bắn hơn 1.800 tên lửa và UAV vào UAE, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác bị Tehran nhắm mục tiêu trong cuộc xung đột với Israel và Mỹ, làm đảo lộn kế hoạch đi lại tại trung tâm tài chính này. Iran cũng phóng hàng trăm tên lửa và UAV về phía Israel và các quốc gia Vùng Vịnh, những nơi Mỹ đặt tài sản quân sự.