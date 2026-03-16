Hãng tin CNN dẫn lời Chuẩn tướng Effie Defrin, phát ngôn viên quân đội Israel ngày 15/3 cho biết: "Chúng tôi còn rất nhiều mục tiêu cần giải quyết. Israel đã sẵn sàng phối hợp với Mỹ trong các kế hoạch tấn công kéo dài ít nhất cho đến dịp lễ 'Vượt qua' của người Do Thái, tức khoảng 3 tuần tới. Ngoài ra, chúng tôi vẫn còn kế hoạch sâu rộng hơn nữa cho 3 tuần sau đó".

Ông Defrin nhấn mạnh Israel không bị hạn chế bởi "một đồng hồ bấm giờ hay lịch trình cố định", mà sẽ tiếp tục cho tới khi đạt được mục tiêu "làm suy yếu nghiêm trọng chế độ Iran". Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cũng nói chiến dịch tấn công Iran sẽ tiếp diễn mà không bị bất kỳ mốc thời gian cụ thể nào hạn chế.

Tiêm kích Israel xuất kích để không kích mục tiêu bên phía Iran. Ảnh: IDF

Iran nói không có lý do để đàm phán với Mỹ

Theo đài CBS, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 15/3 khẳng định Tehran hiện không quan tâm đến việc đàm phán với Mỹ, qua đó phủ nhận tuyên bố trước đó của Tổng thống Donald Trump.

"Chúng tôi không có lý do gì để đối thoại với Mỹ, bởi họ là bên quyết định tấn công trong khi quá trình đàm phán vẫn đang diễn ra. Chúng tôi không có trải nghiệm tốt nào khi tiếp xúc với Mỹ. Ngoài ra, Iran cũng chưa bao giờ đề nghị ngừng bắn", ông Araghchi nhấn mạnh.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Iran được đưa ra 1 ngày sau khi Tổng thống Trump nói Tehran muốn đạt được một thỏa thuận, nhưng Washington đã từ chối vì "các điều khoản hiện tại chưa đủ tốt". Ông Araghchi cũng tuyên bố Iran sẵn sàng thảo luận với các quốc gia muốn cho tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz, nhưng từ chối tiết lộ các bên đã tiếp cận Tehran.

Cùng ngày 15/3, phát ngôn viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Ali Mohammad Naini đã bác bỏ các thông tin của Mỹ cho rằng năng lực hải quân của Iran đã bị phá hủy.

"Eo biển Hormuz vẫn nằm hoàn toàn dưới sự kiểm soát của Iran, bất kỳ hành động gây hấn nào cũng sẽ phải đối mặt với các phản ứng mạnh mẽ. Mỹ có thể đưa tàu chiến tới đây nếu muốn", ông Naini nói.