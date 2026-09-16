Đài CNN dẫn lời Turki al-Maliki, phát ngôn viên của liên minh do Ảrập Xêút dẫn đầu cho biết đây là lần đầu tiên Houthi nhắm mục tiêu vào Mecca trong gần một thập kỷ, kể từ khi một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của nhóm bị đánh chặn vào năm 2017. Ông Al-Maliki cũng cam kết liên minh do Ảrập Xêút dẫn đầu sẽ thực hiện “các biện pháp cần thiết và răn đe” chống lại các phần tử cực đoan.

Đại Thánh đường tại thành phố thánh địa Mecca ở Ảrập Xêút. Ảnh: Saudi Press Agency

Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) gồm 57 nước thành viên, đại diện cho 1,5 tỷ tín đồ đạo Hồi đã lên án vụ tấn công bất thành của Houthi “vi phạm sự thiêng liêng của các địa điểm linh thiêng và nhà thờ Hồi giáo” cũng như “gieo rắc nỗi sợ hãi cho thường dân vô tội".

Thủ tướng Shehbaz Sharif của Pakistan, nước mới đây đã ký một thỏa thuận quốc phòng chung với Ảrập Xêút, cũng gọi vụ UAV tập kích Mecca là hành động “hèn hạ và tàn bạo”. Mặc dù không đề cập đến Houthi trong tuyên bố của mình nhưng ông Sharif khẳng định sự ủng hộ của Pakistan đối với Ảrập Xêút.

Ngược lại, Houthi đã nhanh chóng phủ nhận việc đe dọa Mecca. Trong tuyên bố sáng sớm nay (16/9), phát ngôn viên quân sự của Houthi cho hay mục tiêu của nhóm là các cơ sở dầu mỏ và căn cứ quân sự của Ảrập Xêút “ở rất xa các địa điểm linh thiêng”.

Sự tiến công nhanh chóng của lực lượng nổi dậy thân Tehran ở Yemen cùng các cuộc tấn công của nhóm vào Ảrập Xêút trong những tuần gần đây đã đặt Riyadh vào một vị thế ngày càng khó khăn, đối mặt với nguy cơ bị cuốn vào một cuộc xung đột rộng lớn hơn ở Trung Đông khi cuộc đối đầu giữa Mỹ - Iran kéo dài.

Diễn biến mới xảy ra ra giữa lúc giao tranh ác liệt. Houthi đã phóng tên lửa đạn đạo và UAV vào các thành phố Khamis Mushait, Abha và Taif của Ảrập Xêút hồi đầu tuần này, khiến 13 dân thường bị thương. Trước đó, hôm 13/9, nhóm đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào một căn cứ quân sự của Ảrập Xêút.

Để đáp trả, Riyadh đã tiến hành các cuộc không kích vào những khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen vào cuối tuần trước và ngày 15/9.

Đáng chú ý, Houthi gần đây đã đẩy mạnh hoạt động quân sự chống lại chính phủ Yemen được Ảrập Xêút hậu thuẫn và mở rộng khu vực kiểm soát của mình. Tuần trước, nhóm đã chiếm một thành phố cảng chiến lược bên bờ Biển Đỏ ở Yemen và đảo Perim giữa eo biển Bab al-Mandab, tuyến đường thuỷ đóng vai trò quan trọng đối với xuất khẩu dầu mỏ và các sản phẩm lọc dầu của Ảrập Xêút kể từ khi cuộc xung đột giữa Mỹ - Iran khiến eo biển Hormuz gần như bị phong tỏa.

Việc nhóm vũ trang thân Tehran siết chặt kiểm soát vận chuyển hàng hóa qua Biển Đỏ đã làm dấy lên lo ngại rằng các “van xả chính” cho dầu mỏ của khu vực đang bị đóng lại, khi Iran và Mỹ tiếp tục tranh giành quyền kiểm soát Hormuz.