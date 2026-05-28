Trang Yahoo News đưa tin, IRIB hôm 27/5 đã đưa tin về nội dung của một tài liệu phác thảo về thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran. Trong đó, Washington sẽ dỡ bỏ phong tỏa hải quân đối với các cảng biển của Tehran và Hải quân Mỹ sẽ rời khỏi những vùng biển xung quanh Iran.

Binh sĩ Mỹ theo dõi tàu hàng gần eo biển Hormuz. Ảnh: CENTCOM

Tài liệu trên cũng nêu rõ việc Iran và Oman sẽ thiết lập một cơ chế nhằm giám sát việc tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. “Việc quản lý quá trình thông quan tàu thuyền, dịch vụ kiểm tra và tiếp nhận phí thuộc thẩm quyền của Iran và việc này được thực hiện với sự phối hợp hợp tác của Oman”, tài liệu cho hay.

Trong thông cáo đưa ra chiều 27/5 giờ Mỹ (tức rạng sáng 28/5 giờ Việt Nam), tài khoản chính thức của Nhà Trắng trên mạng xã hội X khẳng định những thông tin do IRIB công bố không đúng sự thật.

Tài khoản của Nhà Trắng viết: “Tài liệu từ các phương tiện truyền thông Iran là không đúng sự thật và bản ghi nhớ mà họ công bố hoàn toàn bịa đặt. Mọi người không nên tin vào những gì được truyền thông Iran đưa ra. Sự thật mới là điều quan trọng”.

Theo Yahoo News, tình hình ở eo biển Hormuz đã bùng phát căng thẳng kể từ khi Mỹ phát động chiến dịch quân sự “Cơn cuồng nộ dữ dội” chống Tehran vào cuối tháng 2. Mọi chuyện càng xấu đi sau khi Washington giữa tháng trước cho áp lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran gần eo biển Hormuz.