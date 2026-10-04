Phía Iran khẳng định các lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ không có hiệu quả, nhấn mạnh rằng cuộc xung đột ở Trung Đông chỉ có thể kết thúc trên bàn đàm phán.

Theo hãng tin WANA, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 4/10 tuyên bố Tehran vẫn nghiêm túc trong việc đạt được "một giải pháp công bằng và có phẩm giá" để chấm dứt xung đột thông qua đàm phán. Tuy vậy, Iran sẽ phản ứng một cách mạnh mẽ nếu các đối thủ chọn phương án đối đầu quân sự.

"Cuộc xung đột không thể kết thúc bằng đối đầu quân sự hoặc các lệnh trừng phạt mới của Mỹ. Chỉ có các cuộc đàm phán dựa trên công lý và sự công bằng mới có thể giải quyết vấn đề. Chúng tôi hy vọng Mỹ sẽ lựa chọn phương án hợp lý, nhưng nếu Washington một lần nữa theo đuổi con đường quân sự thì Tehran đã chuẩn bị tốt hơn và sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để tự vệ", ông Araghchi cho biết.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: WANA

Ngoại trưởng Araghchi cũng nhắc lại việc Iran đã gửi cho Mỹ kế hoạch mở cửa eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày, nhấn mạnh rằng tình trạng của tuyến hàng hải này phụ thuộc hoàn toàn vào thái độ của Washington.

Trong bình luận của mình, ông Araghchi khẳng định việc Tổng thư ký NATO Mark Rutte thừa nhận các nước châu Âu hỗ trợ chiến dịch của Mỹ chống Iran là vấn đề nghiêm trọng. "Phía châu Âu nên xem xét lại cách tiếp cận với chúng tôi", Ngoại trưởng Iran cảnh báo.

Khi được hỏi về kết quả của kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vừa qua, ông Araghchi nói mọi thứ diễn ra "tích cực".

"Chúng tôi đã làm rõ lập trường của mình tại New York. Rất nhiều quốc gia đã lắng nghe đề xuất của Iran và bày tỏ sự quan tâm thực chất. Điều quan trọng nhất là nỗ lực cô lập Iran của Mỹ trước cộng đồng quốc tế đã không thành công", ông Araghchi cho hay.

Liên quan đến tình hình ở eo biển Hormuz, đã có 7 tàu chở dầu bị tấn công tại khu vực này trong 5 ngày qua, bất chấp những tuyên bố của chính phủ Mỹ rằng tuyến hàng hải này vẫn thông suốt.