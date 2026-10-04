Tổng thống Donald Trump xác nhận đã có 18 binh lính Mỹ thiệt mạng trong các cuộc giao tranh với Iran, nhưng nhấn mạnh tình trạng xung đột ở Trung Đông sẽ sớm kết thúc.

Theo đài Fox, Tổng thống Trump ngày 3/10 đã trích dẫn báo cáo của Lầu Năm Góc, qua đó xác nhận việc 18 binh lính Mỹ thiệt mạng trong hơn 6 tháng xung đột với Iran.

"Với Iran, chúng ta đã mất đi 18 người linh can trường. 18 người và chúng ta đã ở đó 6 tháng rồi", ông Trump nói trong một sự kiện vận động ở bang Alabama.

Tổng thống Trump nhấn mạnh Mỹ đã hoàn thành mục tiêu ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời dự đoán cuộc xung đột ở Trung Đông sẽ sớm kết thúc. "Tôi đã nói là Iran sẽ không được sở hữu vũ khí hạt nhân và tôi đã làm điều đó sau một đêm. Phi đội oanh tạc cơ B-2 đã phá hủy năng lực hạt nhân của Tehran. Những thiệt hại này sẽ tốn rất nhiều năm để khắc phục", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Cũng theo nhà lãnh đạo Mỹ, nền kinh tế của Iran đang ở tình trạng tồi tệ, khi tỷ lệ lạm phát ở mức 310%. Ông Trump cũng úp mở về việc một giải pháp có thể đến ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, khẳng định giá dầu sẽ sớm giảm mạnh khi cuộc xung đột kết thúc.

Mỹ trục xuất 2 nhà ngoại giao Iran

Theo hãng tin Al Jazeera, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 3/10 đã thông báo trục xuất 2 nhà ngoại giao của phái đoàn Iran tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) tại New York.

"Đã có 2 thành viên của phái đoàn Iran phớt lờ lệnh rời khỏi Mỹ, ngay cả khi kỳ họp LHQ đã kết thúc từ lâu. Hiện chúng tôi đã trục xuất họ. Ngoại trưởng Marco Rubio đặc biệt quan tâm đến vấn đề này", một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay.

Nguồn tin của hãng thông tấn Axios tiết lộ một nhà ngoại giao Iran đã rời khỏi Mỹ vào tối 2/10, trong khi người còn lại rời đi vào sáng 3/10.

Ngược lại, phái đoàn Iran tại LHQ đã bác bỏ thông tin trên, khẳng định các thành viên đã rời đi theo đúng lịch trình thông báo cho phía Mỹ trước khi kỳ họp Đại hội đồng diễn ra.

Vào giữa tháng 9, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đồng ý cấp thị thực cho phái đoàn Iran tới tham dự kỳ họp LHQ. Tuy vậy, các quan chức của Tehran bị hạn chế đi lại và cấm mua hàng hóa xa xỉ.