Hãng thông tấn CNN dẫn bài đăng của Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf trên kênh Telegram ngày 23/6 cho biết: “Sau chuyến thăm của phái đoàn Iran đến thủ đô Muscat, chúng tôi và Oman đã thành lập một ủy ban chung để bàn về eo biển Hormuz. Chi tiết sẽ được cung cấp trong một thông cáo chung sau này”.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: Iran Press

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi xác nhận đã gặp ông Ghalibaf và người đồng cấp Iran Abbas Araghchi. Trong cuộc gặp, các quan chức hai bên đã có những cuộc thảo luận mang tính xây dựng về Bản ghi nhớ (MoU) do Mỹ và Iran ký kết tuần trước, trong đó có điều khoản xoay quanh eo biển Hormuz.

Theo CNN, sau khi Mỹ và Iran ký kết MoU, tình hình giao thông ở eo biển Hormuz đã khởi sắc khi số lượng tàu hàng đi qua tuyến hàng hải chiến lược này dần tăng lên dù vẫn thấp hơn nhiều so với mật độ tàu thuyền qua lại trước khi xung đột nổ ra.

Ngoại trưởng Mỹ công du Vùng Vịnh

CNN đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tối 23/6 sẽ có mặt ở Vùng Vịnh và thăm một số quốc gia tại đây, trong đó có Kuwait, Bahrain và Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE).

Nhìn chung, các quốc gia Vùng Vịnh đều hoan nghênh việc Mỹ và Iran gần đây ký MoU để kết thúc xung đột. Tuy nhiên, chuyến công du lần này của ông Rubio có thể sẽ đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là thuyết phục những nước này về lợi ích của MoU.

Chẳng hạn, bản ghi nhớ trên không đề cập đến chương trình tên lửa của Iran, điều nhiều nước Vùng Vịnh đánh giá là mối quan ngại cấp bách hơn cả chương trình hạt nhân của quốc gia Hồi giáo.