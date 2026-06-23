Mỹ tạm thời dỡ bỏ lệnh trừng phạt với dầu mỏ Iran. Ảnh: WANA

Theo RT, thông báo này được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran tiếp tục diễn ra sau vòng đàm phán đầu tiên tại Thụy Sĩ vào cuối tuần qua.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X ngày 22/6, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Giấy phép chung X của Iran cho phép sản xuất, vận chuyển và bán dầu thô, các sản phẩm hóa dầu và sản phẩm dầu mỏ có nguồn gốc từ Iran trong thời hạn 60 ngày.

Giấy phép này cũng áp dụng với các dịch vụ liên quan đến hoạt động thương mại năng lượng, gồm quản lý tàu, bảo hiểm, tuyển dụng thuyền viên, tiếp nhiên liệu, phân loại tàu và sửa chữa khẩn cấp. Người mua được phép thực hiện các khoản thanh toán bằng đồng USD cho Iran, chính phủ Iran hoặc các thực thể Iran nằm trong diện trừng phạt, đối với những giao dịch được cấp phép.

Khác với Giấy phép chung U được ban hành vào tháng 3/2026 và chỉ áp dụng cho lượng dầu đã được nạp lên tàu chở dầu trước một thời điểm giới hạn nhất định, giấy phép mới này còn cho phép các hoạt động sản xuất.

Giấy phép này cũng cho phép nhập khẩu vào Mỹ dầu thô, các sản phẩm dầu mỏ và hóa dầu có nguồn gốc từ Iran, tạm thời đình chỉ các hạn chế thường cấm nhập khẩu các mặt hàng này.

Việc cấp phép này là một phần trong bản ghi nhớ mà Mỹ và Iran đã đạt được hồi đầu tháng, trong đó Washington cam kết sẽ miễn trừ ngay lập tức các quy định đối với việc Iran xuất khẩu dầu mỏ.

Cuối tuần qua, Washington và Tehran đã nhất trí về lộ trình hướng tới một thỏa thuận cuối cùng sau các cuộc đàm phán do Qatar và Pakistan làm trung gian tại khu nghỉ dưỡng Buergenstock của Thụy Sĩ. Chưa có tuyên bố chung nào được đưa ra nhưng các nhà trung gian cho biết các cuộc đàm phán đã đạt được thỏa thuận về lộ trình 60 ngày hướng tới một thỏa thuận cuối cùng, các cuộc đàm phán kỹ thuật tiếp theo và việc thành lập một ủy ban cấp cao để giám sát quá trình này.

Tehran cho biết các cuộc đàm phán tập trung chủ yếu vào các biện pháp kinh tế thiết thực, bao gồm việc giải phóng các tài sản bị đóng băng và dỡ bỏ các hạn chế đối với các cảng và hoạt động vận tải biển của Iran.