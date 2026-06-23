Theo WANA, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 23/6 đã đưa ra nhận xét về độ hiệu quả của các cuộc đàm phán với Mỹ tại Thụy Sĩ, khẳng định việc triển khai các thỏa thuận là tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá kết quả đạt được.

"Hiệu quả của các cuộc đàm phán đang diễn ra phụ thuộc vào việc tất cả các bên có tuân thủ đầy đủ những nghĩa vụ đã thống nhất hay không. Những phát biểu nằm ngoài nội dung đã được thống nhất không góp phần thúc đẩy tiến trình đàm phán", ông Pezeshkian cho biết.

Cùng quan điểm với ông Pezeshkian, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf nói bản ghi nhớ giữa các bên đã bao gồm những cơ chế nhằm kiểm chứng việc thực hiện cam kết của Mỹ, nhấn mạnh rằng Tehran mong muốn nhìn thấy những hành động cụ thể của Washington trước khi chuyển sang các giai đoạn tiếp theo của tiến trình đàm phán.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: WANA

Trong tuyên bố của mình, ông Ghalibaf cũng đính chính lại thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về tình hình eo biển Hormuz. Nhà lãnh đạo Mỹ trước đó tuyên bố eo biển Hormuz sẽ được "mở lại ngay lập tức", nhưng phía Iran nhấn mạnh rằng thỏa thuận quy định quá trình mở cửa phải diễn ra từng bước trong thời hạn 30 ngày và theo các điều kiện do Tehran đặt ra.

"Chúng tôi đã thuyết phục được Mỹ thay đổi lập trường. Kết quả này là thành quả của việc kết hợp giữa đòn bẩy ngoại giao và năng lực răn đe quân sự", ông Ghalibaf nói.

Khi được hỏi về những chỉ trích trong nước nhằm vào các cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ, Chủ tịch Quốc hội Ghalibaf cho rằng việc phái đoàn Iran tham gia đối thoại đã góp phần ngăn chặn nguy cơ leo thang căng thẳng và hạn chế thêm thương vong tại Lebanon. Bên cạnh đó, ông Ghalibaf cũng kêu gọi tăng cường đoàn kết quốc gia, đồng thời đề nghị các phe phái chính trị tránh làm gia tăng chia rẽ trong giai đoạn nhạy cảm.

"Chúng ta cần duy trì sự đồng thuận trong nước để đối phó với các thách thức hiện nay, cũng như bảo đảm hiệu quả của các chính sách quốc gia", ông Ghalibaf cho hay.